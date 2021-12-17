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Бежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве военными двух волонтеров


17.12.2021 20:00
Бежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве военными двух волонтеровФото: imag.one

Польский военнослужащий, сбежавший в Белоруссию, заявил, что был свидетелем убийства по меньшей мере двух волонтеров, которые пытались помогать мигрантам.

Солдат рассказал об этом в эфире канала "Беларусь-1", передает ТАСС.

Как стало известно, в присутствии этого солдата польские военные убили на границе двух волонтеров. Сбежавший в соседнее государство военнослужащий рассказал об этом в интервью белорусскому телеканалу. Фрагмент этой записи уже опубликован в телеграм-канале Белтелерадиокомпании.

По словам поляка, он был свидетелем того, как на границе появлялись волонтеры, пытавшиеся расспрашивать пограничников о их действиях в отношении беженцев. Вместо ответа ему "просто стреляли" в голову, заявил военнослужащий, пояснив, что своими глазами видел по меньшей мере два подобных происшествия.

Ранее Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии информировал о польском военнослужащем, который попросил у Минска политического убежища. По данным ведомства, накануне, 16 декабря, белорусский наряд остановил иностранца у участка госграницы, который контролируется гродненской пограничной группой.

Мужчина 1996 г.р. пояснил, что являлся военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии им. короля Казимира. Части этого подразделения ранее направили в целях обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия режима ЧП, который местные власти ввели в приграничных районах Польши.

Накануне стало известно о ранениях, которые получили два польских солдата во время очередной попытки мигрантов прорваться на территорию ЕС из Белоруссии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 206

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