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Джокович признал, что при въезде в Австралию предоставил ложные данныеДжокович признал, что при въезде в Австралию предоставил ложные данные

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Джокович признал, что при въезде в Австралию предоставил ложные данные


12.1.2022 13:05
Джокович признал, что при въезде в Австралию предоставил ложные данныеФото: thetennisdaily.jp

Титулованный сербский теннисист Новак Джокович сознался в нарушении правил карантина после того, как у него в середине декабря выявили заражение коронавирусом.

Соответствующий комментарий 34-летний спортсмен оставил в своем Instagram.

После того, как в прессу просочилась информация, Новак Джокович был вынужден признать, что предоставил австралийским властям ложные данные, а также нарушил карантин. В результате спортсмену грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет.

Ранее знаменитый сербский теннисист Джокович предоставил документ, согласно которому 16 декабря у него оказался положительным тест на коронавирус. При этом 17–18 декабря спортсмен принимал участие в нескольких официальных мероприятиях, он посещал проводившийся в Белграде баскетбольный матч и давал интервью корреспондентам французского издания L’Equipe.

По словам Джоковича, никаких клинических проявлений в те дни у него не наблюдалось. Кроме того, он узнал о заражении COVID уже после того, как посетил баскетбольный матч. Говоря о беседе с журналистом, серб отметил, что "чувствовал себя обязанным дать интервью", потому что не мог подвести представителя L’Equipe. Во время беседы он следил за соблюдением социальной дистанции и использовал маску, снимая лишь для того, чтобы сделать фото. Джокович признал, что в сложившихся обстоятельствах ему стоило бы "перенести дату".

Теннисист также подчеркнул, что все сведения о его присутствии на каких-либо других публичных мероприятиях после того, как он узнал о положительном тесте, не соответствуют действительности.

Джокович при этом признал, что в его туристической декларации, составленной перед въездом в Австралию, указаны недостоверные данные. В частности, там отмечается, что он в течение двух недель не совершал путешествий, однако в этот период он побывал в Испании. Теннисист пояснил, что "галочку в неправильном поле" поставил его агент, который "искренне извиняется за ошибку".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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