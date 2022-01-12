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Джокович признал, что при въезде в Австралию предоставил ложные данные
12.1.2022 13:05
Фото: thetennisdaily.jp
Титулованный сербский теннисист Новак Джокович сознался в нарушении правил карантина после того, как у него в середине декабря выявили заражение коронавирусом.
Соответствующий комментарий 34-летний спортсмен оставил в своем Instagram.
После того, как в прессу просочилась информация, Новак Джокович был вынужден признать, что предоставил австралийским властям ложные данные, а также нарушил карантин. В результате спортсмену грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет.
Ранее знаменитый сербский теннисист Джокович предоставил документ, согласно которому 16 декабря у него оказался положительным тест на коронавирус. При этом 17–18 декабря спортсмен принимал участие в нескольких официальных мероприятиях, он посещал проводившийся в Белграде баскетбольный матч и давал интервью корреспондентам французского издания L’Equipe.
По словам Джоковича, никаких клинических проявлений в те дни у него не наблюдалось. Кроме того, он узнал о заражении COVID уже после того, как посетил баскетбольный матч. Говоря о беседе с журналистом, серб отметил, что "чувствовал себя обязанным дать интервью", потому что не мог подвести представителя L’Equipe. Во время беседы он следил за соблюдением социальной дистанции и использовал маску, снимая лишь для того, чтобы сделать фото. Джокович признал, что в сложившихся обстоятельствах ему стоило бы "перенести дату".
Теннисист также подчеркнул, что все сведения о его присутствии на каких-либо других публичных мероприятиях после того, как он узнал о положительном тесте, не соответствуют действительности.
Джокович при этом признал, что в его туристической декларации, составленной перед въездом в Австралию, указаны недостоверные данные. В частности, там отмечается, что он в течение двух недель не совершал путешествий, однако в этот период он побывал в Испании. Теннисист пояснил, что "галочку в неправильном поле" поставил его агент, который "искренне извиняется за ошибку".
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