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СМИ: Джоковичу отказали во въезде в Австралию
5.1.2022 20:14
Фото: telegra.ph
Первой ракетке мира Новаку Джоковичу отказано во въезде в Австралию, пишет The Times.
Со ссылкой на собственный источник британская газета уточняет, что это выяснилось, когда знаменитый спортсмен уже прибыл в аэропорт Мельбурна.
Как оказалось, член команды теннисиста, отвечавший за оформление виз, допустил оплошность. В результате его ошибки у спортсмена на руках есть документ, в который нельзя вносить сведения о медотводе от вакцинации. По нему Новак Джокович собирался пересечь границу. Известно также, что администрация австралийского штата Виктория отказалась помогать спортсмену в получении визы.
Ранее предполагалось, что титулованный теннисист будет участвовать в Australian Open. Турнир состоится с 17 по 30 января. Спортсмен собирался приехать в страну со справкой о медицинском отводе.
До этого премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поставил знаменитому теннисисту ультиматум. Он заявил, что ожидает от спортсмена официального медицинского подтверждения противопоказаний к прививке от коронавируса. Иначе сербу грозит высылка из страны, пригрозил представитель австралийских властей.
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