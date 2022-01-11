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В Доминикане умер российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский


12:31
В Доминикане умер российский журналист и телеведущий Михаил ЗеленскийФото: tele.ru

Во время отдыха в Доминикане скоропостижно скончался известный российский журналист, радио- и телеведущий Михаил Зеленский.

Согласно имеющимся на этот час данным, он умер в результате инсульта, сообщается в Telegram-канале "Вести FM".

Известный российский ведущий Михаил Зеленский умер на сорок седьмом году жизни, когда находился за рубежом. Предположительно, причиной скоропостижной смерти журналиста мог стать инсульт. Как сообщается в Telegram-канале радиостанции "Вести ФМ", все случилось "внезапно". Зеленскому стало плохо, когда он "был на отдыхе в Доминикане". Местные врачи пытались оказать ему помощь, однако им не удалось спасти пациента.

В период 1997-99 годов Михаил Зеленский работал на "Радио России - Ностальжи" и телевизионном канале "ТВ Центр", где вел информационные выпуски. Позже он перешел на канал "Россия", где вел программу "Вести". В 2001 году ведущий начал работать в передаче "Вести-Москва". Спустя пять лет Зеленский также появлялся в эфире канала "Россия-24", а потом трудился на ТК "Культура".

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Гаити и Доминикане) Алина Иванова в беседе с ТАСС подтвердила, что Михаил Зеленский умер 11 января в Доминиканской Республике. Представительница дипмиссии отметила, что представители МИД поддерживают контакт с местными государственными структурами и родственниками Зеленского.

накануне стало известно, что в Италии умер председатель Европарламента Давид Сассоли. 65-летнего политика экстренно госпитализировали по причине проблем, связанных с работой иммунной системой, доставили в одну из больниц итальянского Авиано, но медики оказались бессильны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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