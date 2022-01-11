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Скончался председатель Европарламента Давид Сассоли


11.1.2022 15:37
Скончался председатель Европарламента Давид СассолиФото: welt.de

В Италии умер председатель Европарламента Давид Сассоли, передают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря политика Роберто Куильо.

Как стало известно, Сассоли скончался в Италии минувшей ночью.

По словам Роберто Куильо, 65-летнего Давида Сассоли ранее экстренно госпитализировали по причине проблем, связанных с работой иммунной системой. Политика для оказания помощи доставили в одну из больниц итальянского Авиано, но врачам не удалось его спасти.

Место и дату прощальной церемонии назовут позже позднее.

Ранее стало известно о гибели в США финансового менеджера Анджелы Кукавски, которая сотрудничала с Ким Кардашьян и другими звездами. Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве, пропавшей без вести 23 декабря. Останки женщины с явными признаками криминальной смерти нашли  в багажнике машины, брошенной в одном из районов Лос-Анджелеса.

Автор: Злата Богатова

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