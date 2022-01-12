Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Кировом найдено тело ребенка с ранениями

12.1.2022 12:06

Фото: selcdn.ru



Следственные органы Кировской области устанавливают обстоятельства гибели пятилетнего мальчика на территории Оричевского района.



По факту трагического происшествия возбудили уголовное дело по статье "Убийство".



По данным ведомства, ЧП случилось накануне днем в одном из домов Оричевского района, где обнаружили останки мальчика 2016 г.р. На теле ребенка при этом имелись ножевые ранения, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. В том же доме нашли мертвым отца дошкольника.



Видимых признаков смерти криминального характера на теле мужчины в ходе предварительного осмотра выявлено не было. Известно также, что помещение, где скончались ребенок и его отец, было заперто изнутри.



По факту случившегося завели уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи сейчас продолжают работу, выясняя все обстоятельства смерти дошкольника. Расследование взяло под свой контроль руководство прокуратуры Кировской области.



В ряде местных СМИ появились сообщения о том, что мать погибшего мальчика в момент ЧП могла находиться в медицинском учреждении с другим ребенком, оставив сына на некоторое время под присмотром отца.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 143

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