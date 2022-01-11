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Мурманского психиатра подозревают в подделке документов о вакцинации от COVID-19


11.1.2022 22:12
Мурманского психиатра подозревают в подделке документов о вакцинации от COVID-19Фото: vk.com

Фигурантом уголовного дела оказался психиатр-нарколог Печенгской центральной районной больницы в Мурманской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, медик за взятки подделывал данные в регистре вакцинированных от COVID-19.

По итогам проверки были выявлены признаки преступления, квалифицируемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

В сообщении ведомства указано, что врач в течение прошлого года получал денежное вознаграждение за проведение фиктивного медосмотра и внесение недостоверных сведений в федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. По версии следствия, медик также мог заниматься выдачей фальшивых заключений для водителей о наличии либо отсутствии показаний, ограничений или противопоказаний к управлению транспортом.

Установлено, что в общей сложности за подобную деятельность подозреваемый успел незаконно получить свыше 60 тыс. рублей в виде взяток. В уголовном деле содержатся материалы о трех эпизодах. Сейчас представители СКР продолжают изучение изъятой медицинской документации.

Напомним, осенью прошлого года в сети появились данные о 500 тыс. покупателях фальшивых справок о вакцинации. Как писал тогда "Коммерсантъ", материалы были размещены на теневых специализированных сайтах и в Telegram-каналах. Отмечалось, что персональная информация о человеке, данные которого оказались в подобной базе, на черном рынке может стоить лишь 30-40 рублей. Пока в сеть попали сведения, касающиеся жителей Московского региона.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

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