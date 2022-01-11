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В Дагестане арестован подозреваемый в убийстве бизнесмена
11.1.2022 19:35
Фото: sm-news.ru
В Махачкале суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве предпринимателя, сообщает агентство "Интерфаксу".
Со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана уточняется, что 36-летний задержанный будет находиться под стражей вплоть до 3 марта.
В отношении подозреваемого по уголовному делу по ч. 1. ст. 105 (убийство) УК РФ вынесли решение об аресте на срок один месяц и 22 дня.
По данным агентства, к убийству бизнесмена Мурадхана Ризаева могут быть причастны трое злоумышленников. Полиция уже задержала двоих предполагаемых исполнителей, еще один числится пока в розыске.
Покушение на предпринимателя было совершено 3 января в Махачкале. Тело убитого бизнесмена обнаружили у подъезда, где он проживал.
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