Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бледанс вышла из себя, узнав об аборте дочери Турецкого

18:06

Фото: passion.ru



Российская актриса и ведущая Эвелина Бледанс, воспитывающая сына с синдромом Дауна, с возмущением отозвалась на поступок дочери Михаила Турецкого.



Женщина сделала аборт, узнав, что ребенок может появиться на свет с генетическим заболеванием.



Узнав, что у ее ребенка синдром Дауна, дочь Михаила Турецкого Наталья решила сделать аборт. Она откровенно рассказала об этом испытании, и многие подписчики отреагировали на ее публикацию с сочувствием.



Однако нашлись пользователи, которые осудили поступок дочери артиста. В частности, Эвелина Бледанс обрушилась на женщину с резкой критикой. 52-летняя актриса, воспитывающая сына с тем же нарушением развития, выразила непонимание. По мнению артистки, дочь Михаила Турецкого призывает делать аборты, если у плода выявили какие-то отклонения.



Бледанс напомнила, как дочь Турецкого делилась событиями последних трех лет, ожидая наступления беременности. Артистка подчеркнула, что не собирается жалеть Наталью, которая "на протяжении нескольких постов и десятков сторис" пыталась убедить всех в ненужности "детей с особенностями". По мнению Бледанс, дочь Турецкого своими действиями продемонстрировала, что такие малыши — лишь "мусор, от которого надо безоговорочно избавляться".



Актриса добавила, что Наталье не стоило делиться столь личными подробностями жизни. Бледанс предположила, что двое детей женщины могут увидеть, как мать избавилась "от их сестрички", которой было суждено появиться на свет "не такой, как все".



Наталья Турецкая, мечтая о третьем ребенке, ранее пошла на ЭКО. Забеременев, на пришла на очередное исследование в минувшем декабре. По данным УЗИ, у плода возникла генетическая патология. В результате дочь артиста решилась на прерывание беременности, о чем сама рассказала подписчикам.



По словам Турецкой, она счастлива, что узнала о нарушениях плода до рождения ребенка. Она смогла "влиять на исход событий", потому что у нее есть еще двое детей, а также "работа, жизнь, самореализация". Женщина предположила, то ребенок мог скончаться в первые годы жизни, да и она — не вечна. По ее словам, она не знает, кто мог бы ухаживать в случае необходимости за ее особенным ребенком



Автор: Злата Богатова

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