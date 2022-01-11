ИнтерНовости - новости в стране и мире
Шендерович покидает Россию из-за возможного уголовного дела
Шендерович покидает Россию из-за возможного уголовного дела
В Австралии началась вакцинация детей от коронавируса
В Австралии началась вакцинация детей от коронавируса
На станции «Тяньхэ» провели ручную стыковку
На станции «Тяньхэ» провели ручную стыковку
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Британские энергетики извинились за совет обнимать животных, чтобы сэкономить на счетахБританские энергетики извинились за совет обнимать животных, чтобы сэкономить на счетах
Попова заявила о возможном резком ухудшении ситуации с COVID-19 в РоссииПопова заявила о возможном резком ухудшении ситуации с COVID-19 в России
Бледанс вышла из себя, узнав об аборте дочери ТурецкогоБледанс вышла из себя, узнав об аборте дочери Турецкого
Токаев назвал дату начала вывода миротворцевТокаев назвал дату начала вывода миротворцев
На Кубани возбуждено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славыНа Кубани возбуждено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Кубани возбуждено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы


11.1.2022 12:34
На Кубани возбуждено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славыФото: irk.today

В Краснодарском крае завели уголовное дело в отношении двое военнослужащих, указано в сообщении на официальном сайте Главного военного следственного управления СКР.

По версии правоохранителей, один из подозреваемых снимал, как его товарищ демонстрировал удушающие приемы на памятнике, установленном в память о погибших войнах.

Следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту осквернения символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества в Краснодарском крае. Расследование начато в отношении двух военнослужащих, один из которых решил продемонстрировать приемы на мемориале.

Второй фигурант снимал эту безобразную выходку на видео, не препятствуя противоправным действиям. Запись, распространившаяся в прессе и соцсетях, повлекла за собой проверку, которая выявила признаки публичного осквернения воинских символов РФ и оскорбление памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

По данным открытых источников, инцидент был зафиксирован в хуторе Молькино Краснодарского края. Военнослужащий из Чечни сначала нанес удары по фигурам, которые символизируют павших спецназовцев, а потом решил продемонстрировать на одной из скульптур "удушающий" прием. Запись, на кадрах которой призывник дает пощечину и пинает памятник погибшим воинам, практически сразу вызвала крайне негативный отклик у множества пользователей.

Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа сообщило, что военнослужащих после случившегося привлекут к административной и дисциплинарной ответственности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 229

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Шендерович покидает Россию из-за возможного уголовного делаШендерович покидает Россию из-за возможного уголовного дела
В Бразилии 10 человек погибли при обрушении скалыВ Бразилии 10 человек погибли при обрушении скалы
Дипломаты подтвердили факт нападения на россиянку в МексикеДипломаты подтвердили факт нападения на россиянку в Мексике
Полицейские Нур-Султана проводят поквартирный обходПолицейские Нур-Султана проводят поквартирный обход
В Алма-Ате протестующие захватили резиденцию главы КазахстанаВ Алма-Ате протестующие захватили резиденцию главы Казахстана

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru