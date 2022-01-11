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На Кубани возбуждено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы
11.1.2022 12:34
Фото: irk.today
В Краснодарском крае завели уголовное дело в отношении двое военнослужащих, указано в сообщении на официальном сайте Главного военного следственного управления СКР.
По версии правоохранителей, один из подозреваемых снимал, как его товарищ демонстрировал удушающие приемы на памятнике, установленном в память о погибших войнах.
Следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту осквернения символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества в Краснодарском крае. Расследование начато в отношении двух военнослужащих, один из которых решил продемонстрировать приемы на мемориале.
Второй фигурант снимал эту безобразную выходку на видео, не препятствуя противоправным действиям. Запись, распространившаяся в прессе и соцсетях, повлекла за собой проверку, которая выявила признаки публичного осквернения воинских символов РФ и оскорбление памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).
По данным открытых источников, инцидент был зафиксирован в хуторе Молькино Краснодарского края. Военнослужащий из Чечни сначала нанес удары по фигурам, которые символизируют павших спецназовцев, а потом решил продемонстрировать на одной из скульптур "удушающий" прием. Запись, на кадрах которой призывник дает пощечину и пинает памятник погибшим воинам, практически сразу вызвала крайне негативный отклик у множества пользователей.
Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа сообщило, что военнослужащих после случившегося привлекут к административной и дисциплинарной ответственности.
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