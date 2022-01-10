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Шендерович покидает Россию из-за возможного уголовного дела


11:10
Шендерович покидает Россию из-за возможного уголовного делаФото: vaadua.org

Российский публицист Виктор Шендерович, получивший в конце прошлого года статус иноагента, выразил намерение уехать из России.

Причиной этого решения стало заявление юристов компании "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина.

Из-за возбуждения уголовного дела по статье о клевете публицист Виктор Шендерович, признанный иноагентом, решил уехать за пределы России. О планах на ближайшее будущее он рассказал в своем Facebook. Писатель пояснил, что хотел бы воздержаться "от личного участия в уголовном деле", которое ему "светит" после заявления Пригожина. Поэтому он собирается некоторое время "переждать снаружи", оставаясь иностранным агентом, добавил литератор.

Ранее в столичные правоохранительные органы поступило заявление от компании "Конкорд". По мнению юристов организации, высказывания писателя об Евгении Пригожине, прозвучавшие в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы", не только не соответствуют действительности, но и представляют собой клевету и могут послужить основанием для возбуждения уголовного дела по соответствующей статье.

В последних числах прошлого года Министерство юстиции РФ проинформировало о включении в список иностранных агентов публицистов Виктора Шендеровича и Марата Гельмана, участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой и Вероники Никульшиной, создателя и главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой и журналистов "Радио Свобода" (радиостанция также имеет официальный статус НКО-иноагента).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 327

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