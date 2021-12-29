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Участниц Pussy Riot, Гельмана и Шендеровича признали иноагентами
19:02
Фото: mosvedi.ru
Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных агентов участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину, а также публицистов Виктора Шендеровича и Марата Гельмана и нескольких других лиц, передает ТАСС.
Решение принималось после рассмотрения документов, переданных в ведомство от уполномоченных органов госвласти.
Как стало известно, в реестр иноагентов также попали создатель и главред издания "Холод" Таисия Бекбулатова и журналисты "Радио Свобода" (радиостанция ранее получила статус НКО-иноагента). Соответствующий комментарий появился на официальном сайте российского Минюста.
Отмечается, что решение о признании указанных лиц иностранными агентами принималось на основании документов, которые ранее поступили в ведомство от уполномоченных органов госвласти. В частности, было установлено, что вышеперечисленные люди регулярно занимались распространением материалов, предназначенных для неопределенного круга лиц. Такая деятельность осуществлялась ими за счет финансирования, которое они получали от представителей других стран.
Ранее покинувший Россию журналист ВВС Андрей Захаров, включенный в реестр иностранных агентов, сообщил, что подвергался навязчивому преследованию. В интервью Русской службы ВВС он пояснил, что это происходило в Москве, добавив, что пока не может точно сказать, с чем могла быть связана слежка. Корреспондент лишь предположил, что она имеет отношение к тому, что он получил статус иноагента, либо была начата из-за материала, связанного с деятельностью хакеров. О группе Evil Corp, пояснил Захаров, он писал совместно с британскими коллегами.
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