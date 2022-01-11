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В США умер отбывавший пожизненный срок миллионер Роберт Дерст


11.1.2022 10:33
В США умер отбывавший пожизненный срок миллионер Роберт ДерстФото: firstcoastnews.com

В Соединенных Штатах умер 78-летний миллионер Роберт Дерст, отбывавший пожизненное наказание за убийство.

Как передает Associated Press, незадолго до смерти бизнесмена доставили в госпиталь, расположенный за пределами калифорнийской тюрьмы.

Отмечается, что смерть наступила из-за естественных причин.

Убийство, за которое осудили миллионера, было совершено более двадцати лет назад. Осенью 2021 года Роберта Дерста признали виновным в расправе над его подругой Сьюзан Берман. Суд Лос-Анджелеса приговорил его к пожизненному заключению.

Берман была убита, когда выразила желание сообщить о ложном алиби, которое она обеспечивала Дерсту во время поисков его пропавшей жены. Супруга миллионера бесследно исчезла в 1982 году, никаких сведений о ее судьбе до сих пор собрать не удалось.

В 2001 году Роберта Дерста обвиняли в убийстве своего соседа Морриса Блэка. В ходе слушаний суд пришел к выводу, что миллионер был вынужден применить самооборону, в ходе которой смертельно травмировал погибшего.

Несколько лет назад Дерст сам выдал себя, пробормотав признание во время съемок документального фильма. Проект HBO был посвящен истории жизни миллионера. Отойдя в уборную, пожилой бизнесмен полагал, что прикрепленный к его одежде микрофон не работает, либо забыл об устройстве. В результате случайно вырвавшиеся слова оказались записанными и были использованы против него.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 225

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