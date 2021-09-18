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Американского миллионера Дерста признали виновным в убийстве подруги
18.9.2021 20:13
Фото: firstcoastnews.com
В Соединенных Штатах бизнесмена Роберта Дерста признали виновным в убийстве, совершенном более двадцати лет назад, передает Associated Press.
По версии следствия, американский миллионер мог расправиться с подругой Сьюзан Берман в 2000 году.
Теперь известному в сфере недвижимости миллионеру может грозить пожизненное заключение. 78-летний Роберт Дерст не присутствовал в зале суда, когда там огласили вердикт жюри присяжных. Дело в том, что наследник бизнес-империи поскольку после ареста контактировал с заболевшим COVID-19.
В 1982 году пропала супруга бизнесмена Кэтлин МакКормак. Позже ее официально признали погибшей, а в показаниях мужа сыщики выявили множество несоответствий. Учитывая, что останки женщины найти не удалось, никаких обвинений Роберту Дерсту не выдвигали.
Отец Сьюзан Берман был влиятельным криминальным авторитетом. Сама она писала книги и сотрудничала с различными изданиями. С Робертом Дерстом они познакомилась в конце 1960-х годов, в период учебы в университете. Берман нашли застреленной в собственном доме в Лос-Анджелесе. По версии полицейских, она собиралась признаться в том, что обеспечила миллионеру ложное алиби, когда пропала его жена Кэтлин.
Дерст был взят под стражу в 2001 году, когда его заподозрили в жестоком убийстве соседа. Адвокаты бизнесмена в суде настаивали, что речь шла о защите. Миллионер же признался в расчленении трупа. Останки мужчины он сбросил останки в залив Галвестон. Голову соседа найти не смогли, поэтому версия о самообороне так и не была проверена. Дерста в итоге признали виновным лишь в расчленении трупа, после чего смог досрочно выйти на свободу.
В 2010 году в США создали фильм "Все самое лучшее", в котором Роберта Дерста сыграл Райан Гослинг, а его супругу - Кирстен Данст. Миллионер заявил, что в этой картине представлен в выгодном свете, хотя и подразумевалось, что он совершил убийства. Позже он выразил согласие участвовать в съемках документальной ленты.
Позже Дерст расценил свои интервью для мини-сериала "Тайны миллиардера" (The Jinx), вышедшего в 2015 году, как большую ошибку. Авторы фильма решили сопоставить анонимное послание, в котором сообщалось об убийстве Берман, с другим письмом бизнесмена. Текст, адресованный подруге, был написан тем же почерком, как и анонимка, направленная в полицию. Кроме того, одна и та же опечатка была замечена в слове "Беверли Хиллз".
Кроме того, во время интервью бизнесмен отправился в ванную, думая, что его микрофон выключен. В результате всем стало известно, как он пробормотал "Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех, разумеется".
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