ИнтерНовости - новости в стране и мире
В ХМАО при падении гидросамолета в болото погибли два человека
В ХМАО при падении гидросамолета в болото погибли два человека
Американского миллионера Дерста признали виновным в убийстве подруги
Американского миллионера Дерста признали виновным в убийстве подруги
В Новой Зеландии найдены окаменелости гигантского пингвина
В Новой Зеландии найдены окаменелости гигантского пингвина
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Песков выиграл 10 тыс. баллов на акции «Миллион призов»Песков выиграл 10 тыс. баллов на акции «Миллион призов»
BBC: в четырех странах у детей выявили респираторный вирус RSVBBC: в четырех странах у детей выявили респираторный вирус RSV
Американского миллионера Дерста признали виновным в убийстве подругиАмериканского миллионера Дерста признали виновным в убийстве подруги
Названы категории пенсионеров, которые получат выплаты в октябреНазваны категории пенсионеров, которые получат выплаты в октябре
Близкие Баталова требуют исключить имя актера из названия благотворительного фондаБлизкие Баталова требуют исключить имя актера из названия благотворительного фонда

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Американского миллионера Дерста признали виновным в убийстве подруги


18.9.2021 20:13
Американского миллионера Дерста признали виновным в убийстве подругиФото: firstcoastnews.com

В Соединенных Штатах бизнесмена Роберта Дерста признали виновным в убийстве, совершенном более двадцати лет назад, передает Associated Press.

По версии следствия, американский миллионер мог расправиться с подругой Сьюзан Берман в 2000 году.

Теперь известному в сфере недвижимости миллионеру может грозить пожизненное заключение. 78-летний Роберт Дерст не присутствовал в зале суда, когда там огласили вердикт жюри присяжных. Дело в том, что наследник бизнес-империи поскольку после ареста контактировал с заболевшим COVID-19.

В 1982 году пропала супруга бизнесмена Кэтлин МакКормак. Позже ее официально признали погибшей, а в показаниях мужа сыщики выявили множество несоответствий. Учитывая, что останки женщины найти не удалось, никаких обвинений Роберту Дерсту не выдвигали.

Отец Сьюзан Берман был влиятельным криминальным авторитетом. Сама она писала книги и сотрудничала с различными изданиями. С Робертом Дерстом они познакомилась в конце 1960-х годов, в период учебы в университете. Берман нашли застреленной в собственном доме в Лос-Анджелесе. По версии полицейских, она собиралась признаться в том, что обеспечила миллионеру ложное алиби, когда пропала его жена Кэтлин.

Дерст был взят под стражу в 2001 году, когда его заподозрили в жестоком убийстве соседа. Адвокаты бизнесмена в суде настаивали, что речь шла о защите. Миллионер же признался в расчленении трупа. Останки мужчины он сбросил останки в залив Галвестон. Голову соседа найти не смогли, поэтому версия о самообороне так и не была проверена. Дерста в итоге признали виновным лишь в расчленении трупа, после чего смог досрочно выйти на свободу.

В 2010 году в США создали фильм "Все самое лучшее", в котором Роберта Дерста сыграл Райан Гослинг, а его супругу - Кирстен Данст. Миллионер заявил, что в этой картине представлен в выгодном свете, хотя и подразумевалось, что он совершил убийства. Позже он выразил согласие участвовать в съемках документальной ленты.

Позже Дерст расценил свои интервью для мини-сериала "Тайны миллиардера" (The Jinx), вышедшего в 2015 году, как большую ошибку. Авторы фильма решили сопоставить анонимное послание, в котором сообщалось об убийстве Берман, с другим письмом бизнесмена. Текст, адресованный подруге, был написан тем же почерком, как и анонимка, направленная в полицию. Кроме того, одна и та же опечатка была замечена в слове "Беверли Хиллз".

Кроме того, во время интервью бизнесмен отправился в ванную, думая, что его микрофон выключен. В результате всем стало известно, как он пробормотал "Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех, разумеется".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 174

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

В Петербурге беременных начали вакцинировать от коронавирусаВ Петербурге беременных начали вакцинировать от коронавируса
СКР: Все пассажиры, находившиеся в разбившемся под Иркутском L-410, живыСКР: Все пассажиры, находившиеся в разбившемся под Иркутском L-410, живы
Замглавы правительства Афганистана опроверг сведения о его смертиЗамглавы правительства Афганистана опроверг сведения о его смерти
После задержания у Мавриди изъяли валюту и 70 тысяч рублейПосле задержания у Мавриди изъяли валюту и 70 тысяч рублей
В Монголии зафиксированы первые случаи смерти животных от COVID-19В Монголии зафиксированы первые случаи смерти животных от COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru