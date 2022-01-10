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Музыкант Рузахунов объяснил, почему оговорил себя после задержания в Казахстане
10.1.2022 21:33
Фото: akipress.org
Возвратившийся в Бишкек пианист Викрам Рузахунов, задержанный ранее по подозрению в причастности к беспорядкам в Казахстане, объяснил, почему начал давать признательные показания. По словам киргизского музыканта, он надеялся, что после таких заявлений его депортируют на родину.
Как пояснил Викрам Рузахунов, он оговорил себя по совету сокамерников. Музыкант признался, что на камеру рассказывал о деньгах, якобы полученных за участие в беспорядках, чтобы его быстрее отправили в Киргизию.
Пианист отметил, что после задержания с ним обращались корректно, никаким пыткам он не подвергался. Признания, записанные на видео, он делал добровольно, сообщил музыкант, когда общался с журналистами уже в Киргизии. По словам Рузахунова, следы побоев на его лице оставались с момента задержания. В тот момент не представлялось возможным что-либо объяснять военным, "ситуация была сложная", - добавил пианист.
Напомним, задержание Рузахунова вызвало крайне негативный отклик в Киргизии. В Бишкеке заявили, что музыкант является добропорядочным гражданином и не имеет никакого отношения к террористической деятельности.
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