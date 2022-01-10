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В Бразилии 10 человек погибли при обрушении скалы


10.1.2022 18:02
В Бразилии 10 человек погибли при обрушении скалыФото: pmo.ee

До десяти человек увеличилось количество погибших в результате обрушения скалы на озере Фурнаш.

Первоначально власти сообщали о семи жертвах ЧП, случившегося на востоке Бразилии.

Сотрудники экстренных служб, проводившие поисковую операцию на месте происшествия, обнаружили останки еще троих погибших, передает телевизионный канал CNN Brasil.

Обрушение случилось в минувшую субботу, 8 января, на территории бразильского штата Минас-Жерайс. Лодочную прогулку по озеру Фурнаш, которое находится в окрестностях города Капитолиу, совершала группа туристов.

Когда у отвесной скалы, нависавшей над водой, оказались несколько лодок, на них рухнула внезапно отделившаяся каменная глыба. В результате оказались затопленными две лодки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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