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В Бразилии 10 человек погибли при обрушении скалы
10.1.2022 18:02
Фото: pmo.ee
До десяти человек увеличилось количество погибших в результате обрушения скалы на озере Фурнаш.
Первоначально власти сообщали о семи жертвах ЧП, случившегося на востоке Бразилии.
Сотрудники экстренных служб, проводившие поисковую операцию на месте происшествия, обнаружили останки еще троих погибших, передает телевизионный канал CNN Brasil.
Обрушение случилось в минувшую субботу, 8 января, на территории бразильского штата Минас-Жерайс. Лодочную прогулку по озеру Фурнаш, которое находится в окрестностях города Капитолиу, совершала группа туристов.
Когда у отвесной скалы, нависавшей над водой, оказались несколько лодок, на них рухнула внезапно отделившаяся каменная глыба. В результате оказались затопленными две лодки.
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