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Под Красноярском следователи проводят проверку из-за смерти пациента в больнице


10.1.2022 17:36
Под Красноярском следователи проводят проверку из-за смерти пациента в больницеФото: infolaz.ru

Следственные органы Красноярского края отреагировали на информацию о смерти пациента в больнице Лесосибирска, которая появилась ранее в российских СМИ.

Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СКР, проводится процессуальная проверка.

Следователи изучают медицинскую документацию, устанавливая, как пациенту оказывали медицинскую помощь. Назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую, а также проводятся другие мероприятия. Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.

По данным прессы, житель Лесосибирска обратился за помощью в Лесосибирскую межрайонную больницу 25 декабря 2021 года. Пациент перенес несколько операций. После хирургических вмешательств, затрагивающих желудочно-кишечный тракт, состояние мужчины было стабильно тяжелым. Врачи перевели пациента 26 декабря в реанимацию, где он умер 5 января.

Ранее в соцсетях распространились кадры, записанные предположительно в одном из отделений Лесосибирской больницы. Съемку вела родственница умершего в этом учреждении пациента. Судя по этим кадрам, медработники не выполняли должным образом их профессиональные обязанности, устроив праздничное застолье прямо в одном из помещений больницы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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