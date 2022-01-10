|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Красноярском следователи проводят проверку из-за смерти пациента в больнице
10.1.2022 17:36
Фото: infolaz.ru
Следственные органы Красноярского края отреагировали на информацию о смерти пациента в больнице Лесосибирска, которая появилась ранее в российских СМИ.
Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СКР, проводится процессуальная проверка.
Следователи изучают медицинскую документацию, устанавливая, как пациенту оказывали медицинскую помощь. Назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую, а также проводятся другие мероприятия. Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.
По данным прессы, житель Лесосибирска обратился за помощью в Лесосибирскую межрайонную больницу 25 декабря 2021 года. Пациент перенес несколько операций. После хирургических вмешательств, затрагивающих желудочно-кишечный тракт, состояние мужчины было стабильно тяжелым. Врачи перевели пациента 26 декабря в реанимацию, где он умер 5 января.
Ранее в соцсетях распространились кадры, записанные предположительно в одном из отделений Лесосибирской больницы. Съемку вела родственница умершего в этом учреждении пациента. Судя по этим кадрам, медработники не выполняли должным образом их профессиональные обязанности, устроив праздничное застолье прямо в одном из помещений больницы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|