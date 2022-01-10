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Ученые: злоупотребление сладостями может спровоцировать психические расстройства


10.1.2022 17:03
Ученые: злоупотребление сладостями может спровоцировать психические расстройстваФото: livejournal.com

В Японии исследовали воздействие сладостей на психику в раннем возрасте. О результатах научной работы рассказывает издание "Наука из первых рук" Сибирского отделения РАН.

Специалисты провели эксперименты на лабораторных мышах, у которых отключили один из двух генов, отвечающих за предрасположенность к расстройствам психики.

Один из этих генов, указано в публикации, носит название DISC1 (Disrupted-in-Schizophrenia-1, т.е. "нарушенный при шизофрении-1"). Он оказывает важное влияние на процессы развития нервной системы. Второй же способен кодировать глиоксалазу I - фермент, обеспечивающий защиту клетки от различных токсичных продуктов процесса гликирования (взаимодействия белков, липидов и нуклеиновых кислот с углеводами).

С образованием и накоплением такого рода веществ связано повреждение тканей у больных сахарным диабетом, а также различные другие патологические состояния. Продукты, образующиеся при гликировании, провоцируют воспаления и окислительный стресс, а такие признаки часто фиксируются при расстройствах психики, как и пониженный уровень глиоксалазы I.

Как показал эксперимент, у животных с мутациями при избыточном употреблении сладостей  возникала гиперактивность, нарушалась память и способность обрабатывать сенсорные данные. Ученые зафиксировали и ряд других негативных эффектов, которые сопровождались морфологическими и патофизиологическими изменениями в сосудах и тканях мышей.

Японские исследователи пришли к выводу, что высокий уровень сахарозы в пище вызывает накопление продуктов гликирования в клетках вспомогательной ткани - нейроглии, а также в эндотелии сосудов, отвечающих за кровоснабжение мозга. При дефиците глиоксалазы I начинается воспаление сосудистой сети мозга (ангиопатия), из-за чего нарушается поступление питательных веществ. В результате может развиться дисфункция нейронов, влекущая за собой поведенческие нарушения.

Ученые подтвердили эти предположения, изучив посмертные образцы мозга пациентов, у которых ранее диагностировали шизофрению и биполярное расстройство. Как оказалось, у них имелись подобные признаки поражения сосудов.

Стоит отметить, что ученым также удалось отыскать "противоядие". Веществом, которое оказалось способным предотвратить формирование патологического поведения у мышей с мутацией гена глиоксалазы I и излишним потреблением сладостей, является обычный аспирин. В небольшой дозировке препарат подавлял воспаление, нейтрализуя окислительный стресс, защищая тем самым мозг от формирования ангиопатии.

Ранее ученые предложили для лечения психических заболеваний имплантировать электроды в мозг с последующей стимуляцией определенного отдела электричеством. По мнению американских исследователей, так можно усиливать когнитивный контроль и понижать уровень тревожности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 189

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