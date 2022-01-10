ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин: в Казахстане применялись майданные технологии
Путин: в Казахстане применялись майданные технологии
ГУФСИН прокомментировало сведения о смерти осужденных в ангарской колонии
ГУФСИН прокомментировало сведения о смерти осужденных в ангарской колонии
Раскрыта тайна загадочной «лунной хижины»
Раскрыта тайна загадочной «лунной хижины»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве экстренно госпитализирован актер Леонид КуравлевВ Москве экстренно госпитализирован актер Леонид Куравлев
Путин: в Казахстане применялись майданные технологииПутин: в Казахстане применялись майданные технологии
На станции «Тяньхэ» провели ручную стыковкуНа станции «Тяньхэ» провели ручную стыковку
В Алма-Ате от инфаркта умер высокопоставленный полицейскийВ Алма-Ате от инфаркта умер высокопоставленный полицейский
Раскрыта тайна загадочной «лунной хижины»Раскрыта тайна загадочной «лунной хижины»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На станции «Тяньхэ» провели ручную стыковку


10.1.2022 14:06
На станции «Тяньхэ» провели ручную стыковкуФото: tribuneindia.com

Участники миссии "Шэньчжоу-13" успешно провели эксперимент с грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", передает Синьхуа со ссылкой на сообщение Китайского агентства пилотируемых космических полетов (CMSA).

Работы в основном модуле китайской космической станции производились в ручном режиме.

Сначала космонавты, находившиеся в основном модуле, производили дистанционное управление космическим грузовиком "Тяньчжоу-2". Когда он покинул фронтальный стыковочный порт узловой кабины, его переместили в запланированное место с участием инженеров наземного центра. Завершив короткое пребывание на стоянке, грузовик устремился к комплексу станции, затем астронавты произвели манипуляции по сближению и стыковке. Продолжительность этого эксперимента составила примерно два часа, все работы были окончены к 7:55 утра по Пекину.

Ручное телеуправление - резервный способ автоматического сближения и стыковки беспилотников. Китайские астронавты впервые использовали его в целях управления грузовым кораблем и космической станцией для процессов сближения и стыковки. В рамках этого эксперимента члены экипажа также провели проверку функций и производительности соответствующего оборудования, отработали процедуру координации между космосом и наземным центром управления, отметили в CMSA.

В минувшем августе тайконавты строящейся китайской космической станции "Тяньгун" вышли в открытый космос из модуля "Тяньхэ". Члены экипажа проводили работы в течение нескольких часов.

Корабль "Шэньчжоу-12" с экипажем из трех человек был запущен 17 июня 2021 года с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2-эф". Станция сейчас включает в себя базовый модуль "Тяньхэ", космический грузовик "Тяньчжоу-2" и пилотируемый "Шэньчжоу-12".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Трижды привитые король и королева Швеции заразились COVID-19Трижды привитые король и королева Швеции заразились COVID-19
В китайском Даляне 9 человек стали жертвами подземного пожараВ китайском Даляне 9 человек стали жертвами подземного пожара
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 62%В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 62%
Студия Warner Music Group приобрела права на все песни Дэвида БоуиСтудия Warner Music Group приобрела права на все песни Дэвида Боуи
Афганские боевики вступили в перестрелку с туркменскими пограничникамиАфганские боевики вступили в перестрелку с туркменскими пограничниками

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru