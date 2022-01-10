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На станции «Тяньхэ» провели ручную стыковку
10.1.2022 14:06
Фото: tribuneindia.com
Участники миссии "Шэньчжоу-13" успешно провели эксперимент с грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", передает Синьхуа со ссылкой на сообщение Китайского агентства пилотируемых космических полетов (CMSA).
Работы в основном модуле китайской космической станции производились в ручном режиме.
Сначала космонавты, находившиеся в основном модуле, производили дистанционное управление космическим грузовиком "Тяньчжоу-2". Когда он покинул фронтальный стыковочный порт узловой кабины, его переместили в запланированное место с участием инженеров наземного центра. Завершив короткое пребывание на стоянке, грузовик устремился к комплексу станции, затем астронавты произвели манипуляции по сближению и стыковке. Продолжительность этого эксперимента составила примерно два часа, все работы были окончены к 7:55 утра по Пекину.
Ручное телеуправление - резервный способ автоматического сближения и стыковки беспилотников. Китайские астронавты впервые использовали его в целях управления грузовым кораблем и космической станцией для процессов сближения и стыковки. В рамках этого эксперимента члены экипажа также провели проверку функций и производительности соответствующего оборудования, отработали процедуру координации между космосом и наземным центром управления, отметили в CMSA.
В минувшем августе тайконавты строящейся китайской космической станции "Тяньгун" вышли в открытый космос из модуля "Тяньхэ". Члены экипажа проводили работы в течение нескольких часов.
Корабль "Шэньчжоу-12" с экипажем из трех человек был запущен 17 июня 2021 года с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2-эф". Станция сейчас включает в себя базовый модуль "Тяньхэ", космический грузовик "Тяньчжоу-2" и пилотируемый "Шэньчжоу-12".
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