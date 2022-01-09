ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Кемеровской области задержан владелец пансионата, где погибли люди
В Кемеровской области задержан владелец пансионата, где погибли люди
В Китае пять человек стали жертвами пожара в больнице
В Китае пять человек стали жертвами пожара в больнице
Скончался поэт Тимофеевский, написаший песенку Крокодила Гены
Скончался поэт Тимофеевский, написаший песенку Крокодила Гены
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин: в Казахстане применялись майданные технологииПутин: в Казахстане применялись майданные технологии
В Алма-Ате от инфаркта умер высокопоставленный полицейскийВ Алма-Ате от инфаркта умер высокопоставленный полицейский
ГУФСИН прокомментировало сведения о смерти осужденных в ангарской колонииГУФСИН прокомментировало сведения о смерти осужденных в ангарской колонии
Блогер Милохин сообщил, что его не пустили на УкраинуБлогер Милохин сообщил, что его не пустили на Украину
В Китае пять человек стали жертвами пожара в больницеВ Китае пять человек стали жертвами пожара в больнице

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Алма-Ате от инфаркта умер высокопоставленный полицейский


13:08
В Алма-Ате от инфаркта умер высокопоставленный полицейскийФото: oreanda.ru

Замначальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты полковник полиции Танат Назанов скончался на рабочем месте вследствие инфаркта, передает "Интерфакс".

Информацию подтвердили в МВД Казахстана.

Смерть Назанова стала уже третьим за день случаем гибели высокопоставленных силовиков в Казахстане. Ранее стало известно об обнаружении мертвым полковника спецслужбы Азамата Ибраева. Тело нашли во дворе его дома в Нур-Султане, подтвердили представители Комитета национальной безопасности страны.

В сообщении пресс-службы КНБ отмечается, что по факту смерти Ибраева проводится досудебное расследование. Сведений о том, что стало причиной смерти высокопоставленного силовика, из официальных источников пока не последовало.

До того скончался Жанат Сулейманов, возглавлявший департамент полиции Жамбылской области. По данным СМИ, он покончил жизнь самоубийством. Как полагает казахстанский журналист Михаил Козачков, полицейскому "грозил трибунал" - в отношении Сулейменова возбудили уголовное дело после массовых беспорядков.

Напомним, несколько дней назад, когда по всему Казахстану манифестации начали перерастать в беспорядки, в Таразе Жамбылской области подверглись нападению здания акимата, правящей партии "Нур Отан" и полицейского департамента.

По последним официальным данным, во время недавних событий в стране погибли семнадцать силовиков.

Ранее правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего главу КНБ страны Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Расследование по ст. 175 ч. 1 УК Казахстана ведется в отношении Масимова и ряда других лиц, которые уже помещены в изолятор временного содержания, указывалось в заявлении пресс-службы ведомства. Учитывая специфику дела, какие-либо другие сведения разглашению не подлежат в интересах следствия, подчеркивали в КНБ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 203

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Полицейские Нур-Султана проводят поквартирный обходПолицейские Нур-Султана проводят поквартирный обход
Найдены обломки «проклятого» корабля «Грифон», затонувшего 343 года назадНайдены обломки «проклятого» корабля «Грифон», затонувшего 343 года назад
Киргизия направила ноту в связи с задержанием ее гражданина в КазахстанеКиргизия направила ноту в связи с задержанием ее гражданина в Казахстане
Максим Галкин рассказал о любимых книгах Аллы ПугачевойМаксим Галкин рассказал о любимых книгах Аллы Пугачевой
Киану Ривз может сыграть в сериале Мартина СкорсезеКиану Ривз может сыграть в сериале Мартина Скорсезе

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru