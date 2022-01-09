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В Алма-Ате от инфаркта умер высокопоставленный полицейский
13:08
Фото: oreanda.ru
Замначальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты полковник полиции Танат Назанов скончался на рабочем месте вследствие инфаркта, передает "Интерфакс".
Информацию подтвердили в МВД Казахстана.
Смерть Назанова стала уже третьим за день случаем гибели высокопоставленных силовиков в Казахстане. Ранее стало известно об обнаружении мертвым полковника спецслужбы Азамата Ибраева. Тело нашли во дворе его дома в Нур-Султане, подтвердили представители Комитета национальной безопасности страны.
В сообщении пресс-службы КНБ отмечается, что по факту смерти Ибраева проводится досудебное расследование. Сведений о том, что стало причиной смерти высокопоставленного силовика, из официальных источников пока не последовало.
До того скончался Жанат Сулейманов, возглавлявший департамент полиции Жамбылской области. По данным СМИ, он покончил жизнь самоубийством. Как полагает казахстанский журналист Михаил Козачков, полицейскому "грозил трибунал" - в отношении Сулейменова возбудили уголовное дело после массовых беспорядков.
Напомним, несколько дней назад, когда по всему Казахстану манифестации начали перерастать в беспорядки, в Таразе Жамбылской области подверглись нападению здания акимата, правящей партии "Нур Отан" и полицейского департамента.
По последним официальным данным, во время недавних событий в стране погибли семнадцать силовиков.
Ранее правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего главу КНБ страны Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Расследование по ст. 175 ч. 1 УК Казахстана ведется в отношении Масимова и ряда других лиц, которые уже помещены в изолятор временного содержания, указывалось в заявлении пресс-службы ведомства. Учитывая специфику дела, какие-либо другие сведения разглашению не подлежат в интересах следствия, подчеркивали в КНБ.
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