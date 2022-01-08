Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экс-главу КНБ Казахстана подозревают в госизмене

8.1.2022 12:14

Фото: kommersant.ru



Правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего главу Комитета национальной безопасности (КНБ) страны Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Пресс-служба ведомства информирует, что досудебное расследование было начато еще 6 января.



Как стало известно, КНБ ведет расследование по факту госизмены (ст. 175 ч. 1 УК Казахстана) в отношении Масимова и ряда других лиц. Фигуранты "задержаны и водворены в изолятор временного содержания", указано в официальном сообщении комитета. Учитывая специфику дела, какие-либо другие сведения разглашению не подлежит в интересах следствия.



Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 6 января снял с постов Карима Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова. Вместе с тем, утром следующего дня глава КНБ присутствовал на совещании Совета Безопасности под председательством Токаева.



Ранее бывший советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев рассказал о планах "заговорщиков", причастных к массовым беспорядкам, отстранить Касым-Жомарта Токаева от власти. Отмечалось, что госпереворот невозможно было бы осуществить без участия представителей высших эшелонов власти, особенно силовых структур.



56-летний Масимов занял пост КНБ в сентябре 2016 года. До этого он работал в должности премьер-министра Казахстана и помощника президента, а также возглавлял администрацию президента.



Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану пришлось столкнуться с "иностранными бандитами и террористами". В обращении к согражданам президент рассказал, что лишь в нападении на Алма-Ату участвовали 20 тыс. злоумышленников.



Сейчас необходимо выяснить, почему государство "проспало" процесс подпольной подготовки террористических актов спящими ячейками, подчеркивал Касым-Жомарт Токаев. Речь идет о террористах, из-за которых "пострадали и убиты сотни гражданских и военных", поэтому их следует "уничтожать", заявил президент.



Автор: Злата Богатова

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