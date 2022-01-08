ИнтерНовости - новости в стране и мире
Скончался поэт Тимофеевский, написаший песенку Крокодила Гены
Скончался поэт Тимофеевский, написаший песенку Крокодила Гены
Токаев рассказал об участвовавших в беспорядках иностранных боевиках
Токаев рассказал об участвовавших в беспорядках иностранных боевиках
В Казахстане задержан внештатный корреспондент RT
В Казахстане задержан внештатный корреспондент RT
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Казахстане задержан внештатный корреспондент RTВ Казахстане задержан внештатный корреспондент RT
В Алма-Ате во время беспорядков погибли двое детейВ Алма-Ате во время беспорядков погибли двое детей
Скончался поэт Тимофеевский, написаший песенку Крокодила ГеныСкончался поэт Тимофеевский, написаший песенку Крокодила Гены
В образцах лунного грунта нашли водуВ образцах лунного грунта нашли воду
На торги выставят траурную повязку с похорон ЛенинаНа торги выставят траурную повязку с похорон Ленина

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Экс-главу КНБ Казахстана подозревают в госизмене


8.1.2022 12:14
Экс-главу КНБ Казахстана подозревают в госизменеФото: kommersant.ru

Правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего главу Комитета национальной безопасности (КНБ) страны Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Пресс-служба ведомства информирует, что досудебное расследование было начато еще 6 января.

Как стало известно, КНБ ведет расследование по факту госизмены (ст. 175 ч. 1 УК Казахстана) в отношении Масимова и ряда других лиц. Фигуранты "задержаны и водворены в изолятор временного содержания", указано в официальном сообщении комитета. Учитывая специфику дела, какие-либо другие сведения разглашению не подлежит в интересах следствия.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 6 января снял с постов Карима Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова. Вместе с тем, утром следующего дня глава КНБ присутствовал на совещании Совета Безопасности под председательством Токаева.

Ранее бывший советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев рассказал о планах "заговорщиков", причастных к массовым беспорядкам, отстранить Касым-Жомарта Токаева от власти. Отмечалось, что госпереворот невозможно было бы осуществить без участия представителей высших эшелонов власти, особенно силовых структур.

56-летний Масимов занял пост КНБ в сентябре 2016 года. До этого он работал в должности премьер-министра Казахстана и помощника президента, а также возглавлял администрацию президента.

Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану пришлось столкнуться с "иностранными бандитами и террористами". В обращении к согражданам президент рассказал, что лишь в нападении на Алма-Ату участвовали 20 тыс. злоумышленников.

Сейчас необходимо выяснить, почему государство "проспало" процесс подпольной подготовки террористических актов спящими ячейками, подчеркивал Касым-Жомарт Токаев. Речь идет о террористах, из-за которых "пострадали и убиты сотни гражданских и военных", поэтому их следует "уничтожать", заявил президент.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 197

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Колумбии 17 человек убиты в столкновениях боевиковВ Колумбии 17 человек убиты в столкновениях боевиков
Студия Warner Music Group приобрела права на все песни Дэвида БоуиСтудия Warner Music Group приобрела права на все песни Дэвида Боуи
Полиция ликвидировала десятки участников ночных беспорядков в Алма-АтеПолиция ликвидировала десятки участников ночных беспорядков в Алма-Ате
В Китае раскрыли теорию о происхождении омикрон-штаммаВ Китае раскрыли теорию о происхождении омикрон-штамма
Под Казанью в ДТП погибли три человека, еще двое получили тяжелые травмыПод Казанью в ДТП погибли три человека, еще двое получили тяжелые травмы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru