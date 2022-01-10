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Раскрыта тайна загадочной «лунной хижины»


10.1.2022 12:01
Раскрыта тайна загадочной «лунной хижины»Фото: universetoday.com

Таинственная "лунная хижина", которую ранее обнаружил продолжающий исследования китайский луноход Yutu 2, в действительности является обычным камнем в форме кролика.

Статья об этом появилась в журнале Live Science.

Как пояснил в своем Twitter журналист Эндрю Джонс, поверхность Луны включает в себя 38 млн квадратных километров горных пород. Поэтому можно считать "астрономически исключительным", если бы разгадка "лунной хижины" оказалась какой-то другой.

Обсуждения объекта, получившего известность как "лунная хижина", начались еще в минувшем декабре, когда он попал в поле зрения камер китайского лунохода Yutu 2. Странный "домик" выглядел как некое кубическое образование, а потом его стали называть "нефритовый кролик".

Напомним, около года назад на Луне нашли потерянный пятьдесят лет назад мяч для гольфа. В ходе миссии "Аполлон-14" 6 февраля 1971 года его запустил астронавт Алан Шепард. Судьба мячика, улетевшего на несколько километров, долгое время оставалась неизвестной.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 163

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