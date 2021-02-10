Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Луне нашли потерянный 50 лет назад мяч для гольфа

10.2.2021 17:18

Фото: collectspace.com



Экспертам удалось "найти" мяч для гольфа, который 6 февраля 1971 года потерял астронавт Алан Шепард, передает The Daily Mail.



Это случилось в ходе миссии "Аполлон-14", когда один из мячей улетел на несколько километров.



Алан Шепард, являвшийся командиром миссии, во время экспедицию на Луну, запустил два мяча для гольфа. По его словам, один из них оказался в кратере, а другой улетел на несколько километров.



На протяжении полувека считалось, что мяч уже никогда не отыщется. Однако специалисты, восстановившие фотоснимки с места посадки "Аполлона-14", обнаружили оба мяча. Как утверждают исследователи, один смог пролететь 24 фута (7,3 метра), а второй – около 40 футов (12 м).



Отмечается, что кадры, на которых был запечатлен бросок Алана Шепарда, были сняты на "зернистую" пленку. Специалисту по изображениям Энди Сондерсу удалось найти способ, позволяющий существенно улучшить качество снимков. Цифровые сканы не так давно выпущенной фотопленки были увеличены с использованием "техники укладки", при которой использовались 16-миллиметровые кадры, пишет британская газета.



Автор: Злата Богатова

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