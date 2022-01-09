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В Колумбии при подрыве грузовика пострадали десять человек


9.1.2022 21:33
В Колумбии при подрыве грузовика пострадали десять человекФото: insightcrime.org

Не менее десяти человек получили ранения при взрыве бомбы в полицейском грузовике в Кали - главном городе на юго-западе Колумбии.

Сведений о причинах происшествия в столице департамента Валье-дель-Каука из официальных источников пока не поступало.

Местные власти подтвердили информацию о том, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере десять человек, передает EFE. По данным агентства, ЧП случилось в секторе, который получил известность как Пуэрто-Реллена. В прошлом году он оказался одним из эпицентров антиправительственных манифестаций.

Случившееся прокомментировал мэр города Кали Хорхе Иван Оспина. Осудив произошедшее, глава местной администрации подчеркнул, что власти сделали максимум "для оказания помощи раненым, спасения и защиты жизней".

Ранее в Колумбии 17 человек были убиты в столкновениях боевиков. Как писали латиноамериканские СМИ, на территории муниципалитета Араукита происходили перестрелки с участием двух враждующих группировок боевиков, образованными из "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) и "Армии национального освобождения" (АНО).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 176

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