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В Колумбии 17 человек убиты в столкновениях боевиков
3.1.2022 19:01
Фото: znaj.ua
По меньшей мере семнадцать человек стали жертвами столкновений двух враждующих группировок боевиков в колумбийском департаменте Араука, передают латиноамериканские СМИ.
Местные власти пояснили, что получили информацию от жителей региона.
Как рассказал глава администрации муниципалитета Араукита Этеливар Торрес, он располагает сведениями о гибели не менее семнадцати человек. По его словам, вооруженные столкновения происходили между группировками, которые были образованы из "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) и "Армии национального освобождения" (АНО).
Выступив в эфире канала Caracol Televisión, представитель местных властей пояснил, что информация о количестве убитых поступила от жителей департамента. Официального подтверждения со стороны правоохранителей пока еще не последовало.
По данным колумбийских СМИ, вооруженные столкновения между бандитами в последние дни происходили на территории целого ряда муниципалитетов, включая Саравену и Таме. В результате Этеливар Торрес обратился к колумбийскому президенту Ивану Дуке и правозащитникам с призывом оказать поддержку и активнее содействовать прекращению насилия.
В своем обращении глава муниципалитета подчеркивал, что население очень напугано массовыми убийствами. По его словам, сотни людей практически готовы покинуть свои дома, чтобы переехать в другой регион ради безопасности их семей.
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