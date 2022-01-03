ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ямайка отказалась выдать Гаити подозреваемого в убийстве президента Моиза
Ямайка отказалась выдать Гаити подозреваемого в убийстве президента Моиза
Под Казанью в ДТП погибли три человека, еще двое получили тяжелые травмы
Под Казанью в ДТП погибли три человека, еще двое получили тяжелые травмы
Двое жителей Камчатки погибли в машине, съехавшей с трассы в сугроб
Двое жителей Камчатки погибли в машине, съехавшей с трассы в сугроб
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Токаев: Правительство Казахстана снижает цены на газТокаев: Правительство Казахстана снижает цены на газ
В Нижегородской области у пациентки подтвержден «омикрон»В Нижегородской области у пациентки подтвержден «омикрон»
Заседание Совета Россия - НАТО пройдет 12 январяЗаседание Совета Россия - НАТО пройдет 12 января
Студия Warner Music Group приобрела права на все песни Дэвида БоуиСтудия Warner Music Group приобрела права на все песни Дэвида Боуи
Песков отреагировал на домыслы о «бронежилете» на Путине во время новогоднего обращенияПесков отреагировал на домыслы о «бронежилете» на Путине во время новогоднего обращения

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Колумбии 17 человек убиты в столкновениях боевиков


3.1.2022 19:01
В Колумбии 17 человек убиты в столкновениях боевиковФото: znaj.ua

По меньшей мере семнадцать человек стали жертвами столкновений двух враждующих группировок боевиков в колумбийском департаменте Араука, передают латиноамериканские СМИ.

Местные власти пояснили, что получили информацию от жителей региона.

Как рассказал глава администрации муниципалитета Араукита Этеливар Торрес, он располагает сведениями о гибели не менее семнадцати человек. По его словам, вооруженные столкновения происходили между группировками, которые были образованы из "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) и "Армии национального освобождения" (АНО).

Выступив в эфире канала Caracol Televisión, представитель местных властей пояснил, что информация о количестве убитых поступила от жителей департамента. Официального подтверждения со стороны правоохранителей пока еще не последовало.

По данным колумбийских СМИ, вооруженные столкновения между бандитами в последние дни происходили на территории целого ряда муниципалитетов, включая Саравену и Таме. В результате Этеливар Торрес обратился к колумбийскому президенту Ивану Дуке и правозащитникам с призывом оказать поддержку и активнее содействовать прекращению насилия.

В своем обращении глава муниципалитета подчеркивал, что население очень напугано массовыми убийствами. По его словам, сотни людей практически готовы покинуть свои дома, чтобы переехать в другой регион ради безопасности их семей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 243

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Мексике снова горит нефтеперерабатывающий заводВ Мексике снова горит нефтеперерабатывающий завод
В США убили финансового менеджера Ким КардашьянВ США убили финансового менеджера Ким Кардашьян
На окраине Ижевска нашли замерзшего ребенкаНа окраине Ижевска нашли замерзшего ребенка
Кэти Перри во время концерта пила пиво из своего бюстгальтераКэти Перри во время концерта пила пиво из своего бюстгальтера
Российские ученые нашли в красных водорослях вещество, способное уничтожать ВИЧРоссийские ученые нашли в красных водорослях вещество, способное уничтожать ВИЧ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru