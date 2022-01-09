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Земля на пороге шестой волны массового вымирания
9.1.2022 19:07
Фото: kapital.kz
Земля практически оказалась на пороге шестой волны массового вымирания, считает профессор Стэнфордского университета Пол Эрлих.
В беседе с Daily Mail ученый пояснил, что речь идет только об одной из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми в ближайшее время может столкнуться цивилизация.
По мнению американского ученого, массовое вымирание необходимо считать лишь одной из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми может столкнуться человечество. Пол Эрлих пояснил, что риск для цивилизации также представляют климатические изменения, глобальное отравление и продолжающаяся гонка ядерных вооружений.
Проблемы с климатом могут повлечь за собой засухи и наводнения, а также пожары и другие природные катаклизмы. Урон от них, по словам профессора, может оказаться сравним с последствиями разрушительного вулканического извержения или столкновения с крупным астероидом.
Считается, что на Земле в прошлом происходило не менее пяти волн массового вымирания. Наиболее масштабным оказалось случившееся из-за астероида, когда около 66 миллионов лет назад полностью вымерли динозавры. По мнению специалистов, сажа от лесных пожаров была столь плотной, что полностью заполнила небо, закрыв солнце и спровоцировав вымирание живых существ.
В конце прошлого года эксперты Всемирного фонда дикой природы выступили с пугающим прогнозом: по их данным в ближайшее десятилетие на Земле может начаться вымирание животных, которое окажется крупнейшим со времен исчезновения динозавров. Утверждалось, что под угрозой окажутся не менее миллиона различных представителей флоры и фауны.
Ранее ученые установили истинную причину вымирания стеллеровых коров, используя генетический анализ. Ранее считалось, что эти животные якобы были якобы истреблены моряками, которым очень нравилось их мясо. В результате популяция морских млекопитающих исчезла за несколько десятилетий. Однако недавние исследования показали, что представители данного вида были практически обречены на вымирание даже без влияния людей.
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