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Пропавший в Ирландии 17-летний сын Шинейд О''Коннор найден погибшим
9.1.2022 14:01
Фото: imag.one
Пропавший несколько дней назад сын известной ирландской исполнительницы Шинейд О'Коннор найден погибшим, полиция прекратила его поиски.
О смерти 17-летнего Шейна 55-летняя артистка рассказала на своей странице в соцсети.
Три дня назад Шинейд О'Коннор опубликовала пост, сообщив об исчезновении сына и попросив подписчиков о помощи. Накануне стало известно, что 17-летний Шейн скончался. Как пояснила певица, ее сын, в прошлом уже предпринимавший попытки уйти из жизни, покончил с собой. Полиция прекратила поиски, отыскав тело подростка.
Шинейд О'Коннор написала, что ее прекрасный ребенок, Невиим Неста Али Шейн О'Коннор "теперь с Богом". Артистка добавила, что никто не должен последовать примеру ее сына и призвала поклонников успокоиться.
В прошлом артистка, несколько лет назад перешедшая в ислам и сменившая имя на Шухада Дэвитт, признавалась, что у нее есть некоторые проблемы с подростком. Мальчик сбегал из дома и проявлял склонность к самоубийству, поэтому им потребовалось вмешательство специалистов. По данным открытых источников, после попытки уйти из жизни подросток был помещен в специальную клинику.
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