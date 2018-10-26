|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Шинейд О’Коннор приняла ислам, вновь сменив имя
26.10.2018 15:11
Фото: awd.ru
Ирландская певица Шинейд О’Коннор, в прошлом являвшаяся католичкой, заявил о том, что приняла ислам.
По словам исполнительницы, она уже сменила имя. Теперь ее зовут Шухада Давитт (Shuhada' Davitt).
Об изменениях в своей жизни Давитт решила написать в твиттере. По ее словам, случившееся она воспринимает как "естественный итог изысканий любого разумного теолога". Певица отметила, что "изучение священного писания ведет к исламу", и в результате "все прочие священные тексты становятся излишни".
Как уточняется на портале телевизионного канала CNN, опубликовавшего новость о Шинейд О’Коннор, ее обновленное имя - Шухада - можно перевести с арабского как "мученица. Исполнительница тем временем размещает в социальных сетях снимки в хиджабе и призывает верующих к молитве.
В прошлом Шинейд О'Коннор не раз критиковала католическую церковь, в частности, на фоне скандалов, которые были связаны с растлением малолетних. Певица при этом призывала к созданию некой альтернативной церкви.
Напомним, в прошлом году артистка уже говорила о том, что изменила свое имя. Став Магдой Давитт (Magda Davitt), она наконец смогла избавиться от "родительских проклятий", поясняла Шинейд О’Коннор.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|