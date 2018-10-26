Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Шинейд О’Коннор приняла ислам, вновь сменив имя

26.10.2018 15:11

Фото: awd.ru



Ирландская певица Шинейд О’Коннор, в прошлом являвшаяся католичкой, заявил о том, что приняла ислам.



По словам исполнительницы, она уже сменила имя. Теперь ее зовут Шухада Давитт (Shuhada' Davitt).



Об изменениях в своей жизни Давитт решила написать в твиттере. По ее словам, случившееся она воспринимает как "естественный итог изысканий любого разумного теолога". Певица отметила, что "изучение священного писания ведет к исламу", и в результате "все прочие священные тексты становятся излишни".



Как уточняется на портале телевизионного канала CNN, опубликовавшего новость о Шинейд О’Коннор, ее обновленное имя - Шухада - можно перевести с арабского как "мученица. Исполнительница тем временем размещает в социальных сетях снимки в хиджабе и призывает верующих к молитве.



В прошлом Шинейд О'Коннор не раз критиковала католическую церковь, в частности, на фоне скандалов, которые были связаны с растлением малолетних. Певица при этом призывала к созданию некой альтернативной церкви.



Напомним, в прошлом году артистка уже говорила о том, что изменила свое имя. Став Магдой Давитт (Magda Davitt), она наконец смогла избавиться от "родительских проклятий", поясняла Шинейд О’Коннор.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 226

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.10.2018 13:05 Ушел из жизни Николай Караченцов

Ушел из жизни Николай Караченцов 25.10.2018 23:51 Охрана Меган Маркл экстренно вывела ее с многолюдного рынка на Фиджи

Охрана Меган Маркл экстренно вывела ее с многолюдного рынка на Фиджи 25.10.2018 23:08 Перенесшая экстренную операцию Лобода обратилась к поклонникам

Перенесшая экстренную операцию Лобода обратилась к поклонникам 25.10.2018 09:43 Пилоты признались, о чем никогда не сообщат своим пассажирам‍

Пилоты признались, о чем никогда не сообщат своим пассажирам‍ 25.10.2018 08:13 В Турции найдено тело личного охранника Саддама Хусейна