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Ученые назвали новый вид дерева в честь Леонардо Ди Каприо
8.1.2022 19:00
Фото: informing.ru
Британские ученые назвали новый вид дерева, открытый ими в лесах Камеруна, в честь известного киноактера и продюсера Леонардо Ди Каприо, передает BBC News.
Лондонский Королевский ботанический сад подчеркнул, что их выбор был обусловлен активной позицией артиста, выступавшего в защиту лесов.
В прошлом Леонардо Ди Каприо выступал в защиту редких деревьев, которые находятся под угрозой полного исчезновения в заповеднике, где исследователи и нашли единственный известный образец дерева, отмечается в сообщении. Поэтому ученые решили назвать новый вид в честь актера.
Официальное название вечнозеленого дерева с крупными желтовато-зелеными листьями, растущего в лесу Эбо – Uvariopsis dicaprio. Вид сразу внесли в перечень тех, что находятся под угрозой исчезновения. Единственным в мире известным экземпляром является растущее около пешеходной дорожки растение, достигающее в высоту четырех метров.
47-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо в прошлом инициировал масштабную кампанию в соцсетях. Артист отреагировал на решение властей Камеруна начать вырубку леса в нетронутом заповеднике дикой природы в 2020 году. Спустя несколько месяцев под влиянием общественности было вынуждено объявить о возобновлении запрета.
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