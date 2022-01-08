Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кузбассе завели дело после гибели четырех человек в пансионате

8.1.2022 18:26

Фото: smi2.net



Следственные органы Кемеровской области выясняют обстоятельства гибели четырех человек в результате пожара в пансионате "Золотой век".



Жертвами происшествия стали трое мужчин и женщина, информирует пресс-служба местного СУ СКР.



По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли за собой по неосторожности гибель двух и более человек). Установлено, что очаг возгорания находился в хозяйственно-бытовом помещении. Приехавшие на вызов пожарные, ликвидировав пламя, нашли в одной из комнат останки трех мужчин. Позже в другом помещении они обнаружили тело 87-летней женщины.



Предположительно, пожар начался из-за неисправной электропроводки. В рамках расследования назначили ряд экспертиз. Следователи изымают документацию у предпринимателя, который является владельцем пансионата для пожилых людей, указано в официальном сообщении ведомства.



Ранее сообщалось о трагедии в Архангельске, где погибли малолетние дети - брат и сестра. Семья детей проживает в двухэтажном деревянном жилом доме по улице Стахановская, в момент возгорания трехлетний мальчик и девочка, которой был 1 год и 8 месяцев, находились без присмотра. Где были их родители и старшая сестра, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.



Автор: Злата Богатова

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