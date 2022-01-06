|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Архангельске двое малолетних детей стали жертвами пожара
6.1.2022 23:05
Фото: otpboos.ru
В результате пожара в Архангельске погибли малолетние дети - брат и сестра.
Семья проживает в двухэтажном деревянном жилом доме по улице Стахановская, сообщили в региональной диспетчерской службе.
Сигнал о возгорании поступил на пульт сегодня примерно в полдень. Прибывшие по указанному адресу пожарные обнаружили детей, которые к тому времени уже не подавали признаков жизни. Жертвами трагедии стали трехлетний мальчик и девочка, которой был 1 год и 8 месяцев, указано в сообщении.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что в момент ЧП дошкольники находились дома без присмотра. Где были их родители и старшая сестра, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Проверку по факту гибели детей также проводит региональная прокуратура.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|