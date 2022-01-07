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В Вологде арестован подозреваемый в убийстве троих человек
7.1.2022 22:05
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Вологды задержали 27-летнего мужчину, который может оказаться причастен к убийству трех человек.
Жертвами преступления стали 83-летний мужчина, 34-летняя женщина и ее маленький ребенок.
По данным местной полиции, первым был найден убитый пенсионер. В начале января его останки с явными признаками смерти насильственного характера обнаружили в квартире на улице Ветошкина.
Спустя несколько дней следователи получили сигнал о гибели 34-летней женщины и ее трехлетнего сына. Позже появилась версия о том, что к преступлениям может причастен один человек. На это указывали результаты судмедэкспертизы, мотив и способ сокрытия следов убийства.
По факту происшествий возбудили уголовные дела по целому ряду статей, включая ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158, п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (кража, убийство, убийство двух человек, включая малолетнего). Все они объединены общим производством.
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