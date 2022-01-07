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Древняя печь для обжига возрастом 4000 лет найдена во Внутренней Монголии
7.1.2022 21:49
Фото: branapress.com
Во время раскопок на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР археологи отыскали доисторическую печь для обжига керамики.
По предварительным данным, находка датируется возрастом около 4000 лет, передает Синьхуа.
Со ссылкой на Региональный институт культурных реликвий и археологии агентство сообщает, что раскопки велись на месте руин, где ранее нашли свыше сорока домов и боле тридцати ям для золы, а также шесть гробниц. Работы осуществлялись в сотрудничестве с властями округа Нинчэн.
Как рассказал журналистам научный сотрудник института Лянь Цзилинь, судя по глине и инструментам, около четырех тысяч лет назад в этом месте проводился полный процесс изготовления керамических изделий. Археологи отыскали там около 750 образцов керамики и каменных орудий, изделий из бронз и разнообразных других артефактов.
Ранее в Китае нашли редкую гробницу возрастом 3000 лет.
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