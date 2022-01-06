Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Башкирии при крушении вертолета погибли двое пассажиров

12:34

Фото: simrussia.com



Два человека погибли при крушении вертолета Eurocopter AS 350 в Башкирии. По последним сведениям, пилот выжил, но получил различные травмы. Как информирует пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, авария случилась на территории Благовещенского района.



Жертвами авиационной катастрофы стали два человека, подтвердили представители СКР. В ведомстве пояснили, что командиру воздушного судна удалось выжить. С разнообразными травмами его экстренно госпитализировали, сведений о его состоянии пока нет.



Совершивший жесткую посадку вертолет был значительно поврежден. Предположительно, причиной крушения могло стать нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.



ЧП случилось минувшей ночью, примерно в 23:20 по московскому времени на расстоянии около 4 км от населенного пункта Карагайкуль. На борту воздушного судна в тот момент находились три человека - пилот и два пассажира. По данным российских СМИ, один из пострадавших от полученных ранений погиб на месте, второй скончался, когда его пытались доставить в медицинское учреждение. Отмечалось, что выживший пилот от госпитализации отказался.



Представители СКР, уже возбудившие уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело по неосторожности к гибели двух человек), пояснили, что вертолет поднялся в воздух в Уфе и направлялся в населенный пункт Павловка. Обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты.



Ранее спасателям Кабардино-Балкарии при помощи вертолета удалось эвакуировать тело жителя Ставропольского края, погибшего в горах во время прогулки на квадроцикле. 36-летний мужчина сорвался в обрыв около смотровой площадки на плато "Канжал" 28 декабря. Выдвинувшиеся в Зольский район КБР спасатели выяснили, что мужчина упал с 200-метровой высоты, получив смертельные травмы.



Автор: Злата Богатова

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