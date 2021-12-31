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В горах Кабардино-Балкарии найдено тело туриста, разбившегося на квадроцикле
31.12.2021 20:17
Фото: photocentra.ru
Спасателям Кабардино-Балкарии при помощи вертолета удалось эвакуировать тело жителя Ставропольского края, погибшего в горах во время прогулки на квадроцикле.
Согласно имеющимся данным, 36-летний мужчина сорвался в обрыв.
Трагедия случилась около смотровой площадки на плато "Канжал" 28 декабря, передает пресс-служба республиканского главка МЧС России. Как стало известно, сигнал о ЧП поступил на пульт центра управления в кризисных ситуациях ведомства примерно в 14:10 по местному времени.
Выдвинувшиеся в Зольский район КБР спасатели выяснили, что 36-летний житель Ставропольского края упал с 200-метровой высоты. По данным ведомства, во время прогулки на квадроцикле мужчина сорвался в обрыв и получил смертельные травмы.
Спасателям Эльбрусского ВПСО МЧС России удалось эвакуировать останки туриста, мероприятия проводились с использованием вертолета. После того, как тело погибшего доставили вниз, его передали представителям следственных органов для осуществления необходимых процессуальных процедур.
Отмечается, что в поисках тела туриста были задействованы сотрудники Эльбрусского высокогорного отряда и республиканской противопожарно-спасательной службы.
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