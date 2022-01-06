ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Архангельске двое малолетних детей стали жертвами пожара
В Архангельске двое малолетних детей стали жертвами пожара
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 62%
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 62%
В Алма-Ате мародеры убили известного музыканта Сакена Битаева
В Алма-Ате мародеры убили известного музыканта Сакена Битаева
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Алма-Ате мародеры убили известного музыканта Сакена БитаеваВ Алма-Ате мародеры убили известного музыканта Сакена Битаева
В Башкирии при крушении вертолета погибли двое пассажировВ Башкирии при крушении вертолета погибли двое пассажиров
The Sun рассказала о столкновении российской подлодки и британского фрегатаThe Sun рассказала о столкновении российской подлодки и британского фрегата
В Белом доме отреагировали на отправку в Казахстан миротворцев ОДКБВ Белом доме отреагировали на отправку в Казахстан миротворцев ОДКБ
Джоан Роулинг обвинили в оскорблении евреевДжоан Роулинг обвинили в оскорблении евреев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Джоан Роулинг обвинили в оскорблении евреев


6.1.2022 23:45
Джоан Роулинг обвинили в оскорблении евреевФото: wadsam.com

Британскую писательницу Джоан Роулинг обвинили в антисемитских образах в книгах, посвященных Гарри Поттеру.

По мнению критиков, автор произведений могла иметь в виду евреев, когда описывала гоблинов-банкиров, сообщает NBC News.

Гоблины из банка "Гринготтс", которых придумала Джоан Роулинг, напоминают образы, которые в прошлом публиковались еженедельником Der Stürmer. В период Второй мировой войны он выпускался в Германии и содержал различные антисемитские карикатуры и материалы. Критики напоминают, что статьи и изображения оскорбляли евреев и провоцировали ненависть к ним.

Ранее Джоан Роулинг уже оказывалась в центре скандала, начавшегося из-за высказываний писательницы о трансгендерах. В Новой Зеландии даже решили отменить викторину по "Гарри Поттеру", которая должна была состояться в рамках книжного фестиваля Booktown. Оргкомитет проконсультировался с литературными экспертами и представителями ЛГБТ-сообщества, после чего пришел к выводу, что проведение конкурса может навредить некоторым людям, а это недопустимо.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 289

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Актриса Холли Берри вышла замужАктриса Холли Берри вышла замуж
В Новосибирске семья с тремя детьми, предположительно, отравилась хлором в бассейнеВ Новосибирске семья с тремя детьми, предположительно, отравилась хлором в бассейне
Песков отреагировал на домыслы о «бронежилете» на Путине во время новогоднего обращенияПесков отреагировал на домыслы о «бронежилете» на Путине во время новогоднего обращения
Мейвезер назвал дату выставочного бояМейвезер назвал дату выставочного боя
В Адыгее число погибших в ДТП возросло до четырех человекВ Адыгее число погибших в ДТП возросло до четырех человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru