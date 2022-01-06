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Джоан Роулинг обвинили в оскорблении евреев
6.1.2022 23:45
Фото: wadsam.com
Британскую писательницу Джоан Роулинг обвинили в антисемитских образах в книгах, посвященных Гарри Поттеру.
По мнению критиков, автор произведений могла иметь в виду евреев, когда описывала гоблинов-банкиров, сообщает NBC News.
Гоблины из банка "Гринготтс", которых придумала Джоан Роулинг, напоминают образы, которые в прошлом публиковались еженедельником Der Stürmer. В период Второй мировой войны он выпускался в Германии и содержал различные антисемитские карикатуры и материалы. Критики напоминают, что статьи и изображения оскорбляли евреев и провоцировали ненависть к ним.
Ранее Джоан Роулинг уже оказывалась в центре скандала, начавшегося из-за высказываний писательницы о трансгендерах. В Новой Зеландии даже решили отменить викторину по "Гарри Поттеру", которая должна была состояться в рамках книжного фестиваля Booktown. Оргкомитет проконсультировался с литературными экспертами и представителями ЛГБТ-сообщества, после чего пришел к выводу, что проведение конкурса может навредить некоторым людям, а это недопустимо.
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