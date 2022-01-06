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В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 62%
6.1.2022 19:03
Фото: wildrome.ru
В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу понизился до 69,88%, а на территории Подмосковья составляет 76,53%.
Соответствующие данные появились сегодня на портале стопкоронавирус.рф.
Как стало известно, по состоянию на 6 января в столице вакцинацию первым компонентом прошли уже 6 742 878 человек. Количество тех, кто завершил процедуру, составляет 6 396 598, т.е. уровень коллективного иммунитета в Москве оценивается в 69,88%.
В сообщении указано, что ранее показатель по Москве составлял 71,4%.
В Московской области привились первым компонентом 4 807 350 человек, а 4 623 138 уже успели завершить курс вакцинации. Уровень коллективного иммунитета в столичном регионе, по последним официальным данным, составляет сейчас 76,53%.
Москва сохраняет лидерство по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. За период с начала пандемии столичные медики зафиксировали более двух миллионов инфицированных COVID-19, в том числе, свыше 2,3 тыс. - за минувшие сутки. Признаны выздоровевшими 1 882 737 человек, 37 183 скончались.
Ранее главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи назвал время пика вспышки омикрон-штамма. По его мнению, нынешняя вспышка заражений коронавирусом, обусловленная распространением нового варианта возбудителя, может достичь максимальных показателей в конце января 2022 года.
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