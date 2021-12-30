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В США назвали время пика вспышки штамма «омикрон»


30.12.2021 18:21
В США назвали время пика вспышки штамма «омикрон»Фото: vk.com

Нынешняя вспышка заражений коронавирусом, обусловленная распространением нового омикрон-штамма, может достичь своего пика в конце января 2022 года.

С таким заявлением в эфире канала CNBC выступил главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи.

По словам американского специалиста, в Южно-Африканской Республике, где впервые зафиксировали новый вариант возбудителя, вспышка достигла своего пика достаточно быстро. Энтони Фаучи сообщил, что в ЮАР количество выявленных заражений возрастало практически вертикально, а затем очень быстро пошло обратно.

Учитывая размеры США и разнообразные вакцины, применяемые в стране, продолжительность вспышки может составить около двух недель. Пик, возможно, наступит в конце января, предположил Фаучи. Он также отметил, что новая разновидность возбудителя, согласно поступающей информации, сейчас представляется "менее серьезной", однако коронавирусу удавалось раньше всех "обмануть".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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