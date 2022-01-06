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Церемонию вручения «Грэмми» перенесли на неопределенный срок
6.1.2022 16:39
Фото: istoedinheiro.com.br
В Соединенных Штатах приняли решение о переносе церемонии вручения американской музыкальной премии "Грэмми".
Мероприятие, которое могло стать уже 64-м по счету, должно было состояться в Лос-Анджелесе 31 января.
Как указано в сообщении на сайте Национальной академии искусства и науки звукозаписи, организаторы приняли решение перенести ежегодную церемонию вручения премии "Грэмми" на неопределенный срок. Причиной этого стала ситуация с коронавирусом, в том числе, связанная с распространением омикрон-штамма неопределенность.
По мнению оргкомитета, проведение мероприятия 31 января могло бы оказаться "сопряжено с большими рисками". Новую дату огласят позже. По данным журнала Variety, академия звукозаписи и телевизионный канал CBS хотели бы организовать полноценное шоу с гостями, которые будут находиться в зале.
Ранее главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи назвал время пика вспышки омикрон-штамма. По его мнению, очередной всплеск количества заражений коронавирусом, обусловленный распространением нового варианта возбудителя, может достичь максимальных показателей как раз в конце января 2022 года.
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