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Полиция ликвидировала десятки участников ночных беспорядков в Алма-Ате


6.1.2022 15:04
Полиция ликвидировала десятки участников ночных беспорядков в Алма-АтеФото: journalist24.ru

В Алма-Ате продолжается антитеррористическая операция, заявили представители местной полиции. Мероприятия осуществляются в районе, где находятся административные здания. Силовики ликвидировали десятки нападавших, заявила официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек.

По последним официальным данным, в ходе рейдов в Алма-Ате задержано около двух тысяч человек. Как информирует пресс-служба МВД Казахстана, полицейские продолжают мероприятия по зачистке улиц Карасай-батыра и Масанчи.

Личность тех, кто участвовал в нападениях на административные здания, устанавливается, сообщает Департамент полиции Алма-Аты. Представительница ведомства в эфире телевизионного канала "Хабар-24" заявила, что силовики, продолжающие антитеррористическую операцию, уже ликвидировали десятки участников штурма.

Ранее нападениям также подвергались районные управления и отделы полиции, подтвердила Салтанат Азирбек. Она призвала жителей города и гостей Алма-Аты до окончания работы правоохранителей не покидать дома в целях их безопасности.

Минувшей ночью о начале антитеррористической спецоперации в городе информировала комендатура Алма-Аты. По данным СМИ, в тот момент на улицах орудовали мародеры, грабившие магазины и вскрывавшие банкоматы.

Несколько часов назад появились сведения о перестрелке, которая идет в Алма-Ате между военными и вооруженными людьми. Отмечалось, что войска, участвующие в "зачистке" зачинщиков беспорядков, прибыли на центральную площадь перед мэрией. К тому времени там находились десятки агрессивно настроенных и вооруженных людей, передает ТАСС.

Прибывшие на грузовиках и БТР военные в зеленом камуфляже и масках приступили к окружению площади по периметру. Порядка трехсот военных сначала оттеснили всех гражданских лиц за оцепление, а потом внутри кольца началась стрельба. Отмечается, что силовики стреляли в воздух.

Накануне протестующие смогли проникнуть в резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате, устроив там пожар, а потом начали громить терминал местного аэропорта и Duty Free. Представители воздушной гавани пояснили агентству "Интерфакс", что пассажиров и сотрудников успели вывести через склад временного хранения. По данным портала Orda.kz, работа аэропорта Алм-Аты была блокирована.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 482

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