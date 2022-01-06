|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Полиция ликвидировала десятки участников ночных беспорядков в Алма-Ате
6.1.2022 15:04
Фото: journalist24.ru
В Алма-Ате продолжается антитеррористическая операция, заявили представители местной полиции. Мероприятия осуществляются в районе, где находятся административные здания. Силовики ликвидировали десятки нападавших, заявила официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек.
По последним официальным данным, в ходе рейдов в Алма-Ате задержано около двух тысяч человек. Как информирует пресс-служба МВД Казахстана, полицейские продолжают мероприятия по зачистке улиц Карасай-батыра и Масанчи.
Личность тех, кто участвовал в нападениях на административные здания, устанавливается, сообщает Департамент полиции Алма-Аты. Представительница ведомства в эфире телевизионного канала "Хабар-24" заявила, что силовики, продолжающие антитеррористическую операцию, уже ликвидировали десятки участников штурма.
Ранее нападениям также подвергались районные управления и отделы полиции, подтвердила Салтанат Азирбек. Она призвала жителей города и гостей Алма-Аты до окончания работы правоохранителей не покидать дома в целях их безопасности.
Минувшей ночью о начале антитеррористической спецоперации в городе информировала комендатура Алма-Аты. По данным СМИ, в тот момент на улицах орудовали мародеры, грабившие магазины и вскрывавшие банкоматы.
Несколько часов назад появились сведения о перестрелке, которая идет в Алма-Ате между военными и вооруженными людьми. Отмечалось, что войска, участвующие в "зачистке" зачинщиков беспорядков, прибыли на центральную площадь перед мэрией. К тому времени там находились десятки агрессивно настроенных и вооруженных людей, передает ТАСС.
Прибывшие на грузовиках и БТР военные в зеленом камуфляже и масках приступили к окружению площади по периметру. Порядка трехсот военных сначала оттеснили всех гражданских лиц за оцепление, а потом внутри кольца началась стрельба. Отмечается, что силовики стреляли в воздух.
Накануне протестующие смогли проникнуть в резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате, устроив там пожар, а потом начали громить терминал местного аэропорта и Duty Free. Представители воздушной гавани пояснили агентству "Интерфакс", что пассажиров и сотрудников успели вывести через склад временного хранения. По данным портала Orda.kz, работа аэропорта Алм-Аты была блокирована.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|