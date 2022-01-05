Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Алма-Ате протестующие захватили резиденцию главы Казахстана

5.1.2022 15:21

Фото: myseldon.com



В Алма-Ате виден дым, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы в районе резиденции главы Казахстана, передают местные СМИ.



По данным информационного портала zakon.kz, протестующим удалось захватить здание, после чего в нем начался пожар.



Со ссылкой на очевидцев отмечается, что на территорию резиденции Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате пытались прорваться несколько тысяч протестующих. В районе здания вскоре появился дым, были слышны звуки взрывающихся светошумовых гранат, а также выстрелы.



На фоне резкого обострения обстановки в стране стали временно недоступны из-за рубежа сайты целого ряда казахстанских СМИ. Сейчас российские пользователи не могут открыть страницы порталов kz.24, zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz. Нет доступа и на сайт Sputnik Казахстан.



Протесты в Казахстане начались еще в минувшие выходные, когда власти объявили о повышении стоимости сжиженного газа. Первые акции состоялись в городах Актау и Жанаозен Мангистауской области на юго-западе страны, вскоре недовольство начали выражать и жители других регионов, включая столицу. Спустя два дня, когда беспорядки уже вспыхнули в Алма-Ате, полицейские начали использоваться спецсредства для разгона толпы.



Власти накануне приняли решение понизить цену на газ, однако ситуация продолжала оставаться крайне напряженной. В результате Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении режима ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, Алма-Ате и Нур-Султане на ближайшие две недели. Сегодня, 5 января, глава государства отправил в отставку правительство, члены которого пока продолжают исполнять обязанности до момента, когда будет утвержден новый состав кабмина.



Автор: Злата Богатова

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