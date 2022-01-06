|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Дипломаты подтвердили факт нападения на россиянку в Мексике
6.1.2022 13:29
Фото: kanal32.info
Российские дипломаты подтвердили сведения о нападении на гражданку РФ, которое произошло на юго-востоке Мексики, передает РИА Новости.
Соответствующий комментарий дал старший консул Российской Федерации в Мексике Андрей Трояновский.
Как пояснил представитель дипмиссии, инцидент произошел 3 января на территории штата Чиапас. По данным местной полиции, на туристку из РФ напали протестующие, которые ранее перекрыли проезд по автотрассе. Они потребовали от женщины плату, и избили, когда она отказалась это сделать.
В прокуратуре мексиканского штата Чиапас, прокоментировав случившееся, выразили осуждение по поводу нападения на россиянку. Местные правоохранители заверили, что проведут тщательное расследование, чтобы отыскать причастных к инциденту.
Российское консульство после случившегося поддерживает связь с пострадавшей женщиной. По данным дипломатов, серьезных повреждений гражданка РФ не получила, ее жизнь и здоровье вне опасности. В какой-либо помощи или поддержке туристка не нуждается, отметили в дипмиссии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|