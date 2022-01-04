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Токаев: Правительство Казахстана снижает цены на газ
4.1.2022 18:50
Фото: mail.kz
После трех дней протестов власти Казахстана приняли решение установить в Мангистауской области цену на топливо для машин в 50 тенге, как и требовали манифестанты. Ранее в сети появилось видео, где недовольные граждане блокировали военные грузовики.
Протестующие пустились в погоню за армейскими грузовиками, которые были переброшены в обход дорог, уже заблокированных демонстрантами. Соответствующее видео появилось сегодня в Telegram-канале Казахского телеграфного агентства (КазТАГ). Ранее в СМИ сообщили о задержаниях в Нур-Султане и Шымкенте, где также проводились протестные акции. Манифестанты требовали остановить рост стоимости газа.
К участникам протестных акций обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства призвал соотечественников не поддаваться на действия деструктивно настроенных лиц. По словам президента, они намерены подорвать стабильность и единство общества.
Казахстанский лидер также заявил, что правительство страны приняло решение понизить стоимость литра сжиженного газа в Мангистауской области до 50 тенге (8,45 рубля).
На фоне резкого обострения обстановки собственниками АЗС Мангистауской области накануне было объявлено о намерении снизить цену на газ с 120 до 85-90 тенге за литр. Однако митингующих такие меры не устроили, они настаивали на более существенных изменениях, требуя сбросить стоимость до 50 тенге за литр (до повышения она составляла 60 тенге, но была увеличена вдвое, что спровоцировало недовольство граждан).
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