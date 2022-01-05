ИнтерНовости - новости в стране и мире
На западе Казахстана полиция начала окружать протестующих
На западе Казахстана полиция начала окружать протестующих
Ученые: Колонизаторы Марса могут стать каннибалами
Ученые: Колонизаторы Марса могут стать каннибалами
Песков отреагировал на домыслы о «бронежилете» на Путине во время новогоднего обращения
Песков отреагировал на домыслы о «бронежилете» на Путине во время новогоднего обращения
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Джоковичу отказали во въезде в АвстралиюСМИ: Джоковичу отказали во въезде в Австралию
В Алма-Ате протестующие захватили резиденцию главы КазахстанаВ Алма-Ате протестующие захватили резиденцию главы Казахстана
В США отклонили иск выросшего младенца с обложки альбома группы NirvanaВ США отклонили иск выросшего младенца с обложки альбома группы Nirvana
Похищенная в Костроме девочка найдена убитойПохищенная в Костроме девочка найдена убитой
В Актобе полицейские отказались задерживать митингующихВ Актобе полицейские отказались задерживать митингующих

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Актобе полицейские отказались задерживать митингующих


5.1.2022 12:27
В Актобе полицейские отказались задерживать митингующихФото: gazeta.ru

В казахстанском городе Актобе правоохранители заявили, что они не пойдут против воли народа, сообщает портал Orda.kz.

Силовики отказались задерживать участников протестных акций, которые охватили административный центр Актюбинской области на западе страны.

По данным местных СМИ, в Актобе порядка тысячи человек собрались возле акимата и жгут костры, чтобы согреться. Протестующие остаются там со вчерашнего вечера, требуя переговоров с акимом Актюбинской области.

В своем телеграм-канале информационный портал Orda.kz разместил видео, сделанное в Актобе. На кадрах можно увидеть сотрудников полиции, стоящих около акимата и не оттесняющих собравшихся там земляков. Присутствующие рядом манифестанты скандируют, что правоохранители едины со своим народом.

Не утихают протесты и в Актау - административном центре Мангистуской области в западной части Казахстана. Как пишет местная пресса, на центральной площади города находятся тысячи граждан, большинство из которых являются рабочими различных предприятий. В целом обстановка мирная, однако люди сегодня настроены уже гораздо более эмоционально, чем вчера, пишут казахстанские СМИ.

Представители департамента полиции Мангистауской области заявили, что на их территории к настоящему времени задержанных нет.

Протесты начались в минувшее воскресенье в Жанаозене. Местные жители вышли на улицы, чтобы выразить недовольство из-за повышения стоимости сжиженного газа. Акции протеста вскоре переросли в массовые протесты, охватившие практически всю страну, включая Алматы. Власти уже объявили о решение снизить цены на газ, однако ситуация продолжает накаляться. Протестующие вступают в стычки с полицией, а силовики для разгона толпы начали использовать спецсредства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 178

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

На западе Казахстана полиция начала окружать протестующихНа западе Казахстана полиция начала окружать протестующих
Во Франции умер второй из близнецов БогданоффВо Франции умер второй из близнецов Богданофф
В Канаде сняли с рейса молодежную сборную России по хоккеюВ Канаде сняли с рейса молодежную сборную России по хоккею
Мученики Сулеймани и Аль-Мохандис помогли искоренить терроризм, заявил иранский посолМученики Сулеймани и Аль-Мохандис помогли искоренить терроризм, заявил иранский посол
Киргизская спортсменка завоевала титул чемпиона мира по джиу-джитсуКиргизская спортсменка завоевала титул чемпиона мира по джиу-джитсу

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru