Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Актобе полицейские отказались задерживать митингующих

5.1.2022 12:27

Фото: gazeta.ru



В казахстанском городе Актобе правоохранители заявили, что они не пойдут против воли народа, сообщает портал Orda.kz.



Силовики отказались задерживать участников протестных акций, которые охватили административный центр Актюбинской области на западе страны.



По данным местных СМИ, в Актобе порядка тысячи человек собрались возле акимата и жгут костры, чтобы согреться. Протестующие остаются там со вчерашнего вечера, требуя переговоров с акимом Актюбинской области.



В своем телеграм-канале информационный портал Orda.kz разместил видео, сделанное в Актобе. На кадрах можно увидеть сотрудников полиции, стоящих около акимата и не оттесняющих собравшихся там земляков. Присутствующие рядом манифестанты скандируют, что правоохранители едины со своим народом.



Не утихают протесты и в Актау - административном центре Мангистуской области в западной части Казахстана. Как пишет местная пресса, на центральной площади города находятся тысячи граждан, большинство из которых являются рабочими различных предприятий. В целом обстановка мирная, однако люди сегодня настроены уже гораздо более эмоционально, чем вчера, пишут казахстанские СМИ.



Представители департамента полиции Мангистауской области заявили, что на их территории к настоящему времени задержанных нет.



Протесты начались в минувшее воскресенье в Жанаозене. Местные жители вышли на улицы, чтобы выразить недовольство из-за повышения стоимости сжиженного газа. Акции протеста вскоре переросли в массовые протесты, охватившие практически всю страну, включая Алматы. Власти уже объявили о решение снизить цены на газ, однако ситуация продолжает накаляться. Протестующие вступают в стычки с полицией, а силовики для разгона толпы начали использовать спецсредства.



Автор: Злата Богатова

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