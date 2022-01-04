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В Ленобласти один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом
4.1.2022 20:39
Фото: bragazeta.ru
Правоохранительные органы Ленинградской области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Две легковые машины и заказной автобус, в котором ехало порядка сорока человек, столкнулись в районе 187-го километра автотрассы "Кола".
Смертельное ДТП зафиксировано неподалеку от населенного пункта Доможирово, пояснили представители ФКУ Упрдор "Северо-Запад". По их данным, авария произошла примерно в 12:40. Среди тех, кто находился в салоне автобуса, пострадавших нет. Из тех, кто был в легковых машинах один человек погиб, еще пятеро человек, двое из которых дети, получили травмы.
В Упрдор Северо-Запад, прокомментировав случившееся, заявили, что патрульная снегоочистка и обработка противогололедными материалами на данном участке трассы осуществлялась в соответствии со всеми нормативами.
Ранее на Камчатке молодые мужчина и женщина задохнулись угарным газом в автомобиле, съехавшем с трассы в сугроб. Трагедия случилась на дороге Кирганик - Мильково, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, которая проводит проверку по факту ЧП.
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