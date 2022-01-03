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Двое жителей Камчатки погибли в машине, съехавшей с трассы в сугроб
3.1.2022 18:02
Фото: apral.ru
Молодые мужчина и женщина задохнулись угарным газом в автомобиле, съехавшем с трассы в сугроб.
Трагедия случилась на дороге Кирганик - Мильково, передает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
По данным ведомства, японский легковой автомобиль, внутри которого находились тела мужчины и женщины, был найден накануне, 2 января. Личность погибших установлена, ими оказались местные жители 31 и 33 лет. Предположительно, водитель и пассажирка получили смертельное отравление угарным газом, когда их машина оказалась в снегу.
Обстоятельства ЧП выясняют следователи и представители прокуратуры, которым предстоит проверить действия соответствующих структур, которые должны отвечать за своевременную расчистку дорожного полотна.
Ранее сообщалось о сотрудниках ГИБДД Татарстана, которые сумели помочь автомобилистам, оказавшимся в снежном плену во время метели. Полицейским пришлось пробежать около шести километров, указывая путь почти трем десяткам машин на трассе Казань - Ульяновск.
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