Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Заседание Совета Россия - НАТО пройдет 12 января

4.1.2022 15:31

Фото: fraza.ua



Североатлантический альянс подтвердил информацию о заседании совета Россия — НАТО, которое состоится 12 января, не уточнив пока повестку предстоящего мероприятия. Отмечается только, что диалог с Москвой страны блока намерены проводить "на основании взаимности", сообщает ТАСС.



В Североатлантическом альянсе подтвердили, что заседание Совета Россия - НАТО (СРН) запланировано на 12 января. Соответствующее заявление представителя пресс-службы НАТО, в котором также содержится призыв к Москве "принимать во внимание озабоченности альянса", сегодня цитирует ТАСС.



Известно также, что на 12-13 января в Брюсселе намечается заседание Военного комитета НАТО, в котором будут участвовать начальники генеральных штабов государств, входящих в альянс.



Диалог с российской стороной НАТО намеревается осуществлять "на основании взаимности". Как указывает пресс-служба военного блока, взаимодействие должно учитывать озабоченности Североатлантического альянса из-за деятельности руководства РФ и должно базироваться на основных принципах и фундаментальных документах, связанных с обеспечением безопасности Европы.



В НАТО намерены поддерживать диалог с Россией, проводя параллельно консультации с европейскими партнерами, отмечается в тексте официального заявления.



Ранее глава отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что страны, входящие в НАТО, планомерно делают из Украины военный плацдарм против РФ. В интервью РИА Новости министр указал, что возрастает количество учений, запланированных на территории соседнего государства.



В течение 2021 года на Украине было осуществлено семь военных маневров, тогда как в следующем власти намерены провести уже не менее десяти учений, в том числе, круглогодичные, пояснил глава МИД РФ. По словам Сергея Лаврова, все эти мероприятия объединены общим смыслом, они носят "антироссийскую направленность".



Автор: Злата Богатова

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