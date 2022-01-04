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Заседание Совета Россия - НАТО пройдет 12 января


4.1.2022 15:31
Заседание Совета Россия - НАТО пройдет 12 январяФото: fraza.ua

Североатлантический альянс подтвердил информацию о заседании совета Россия — НАТО, которое состоится 12 января, не уточнив пока повестку предстоящего мероприятия. Отмечается только, что диалог с Москвой страны блока намерены проводить "на основании взаимности", сообщает ТАСС.

В Североатлантическом альянсе подтвердили, что заседание Совета Россия - НАТО (СРН) запланировано на 12 января. Соответствующее заявление представителя пресс-службы НАТО, в котором также содержится призыв к Москве "принимать во внимание озабоченности альянса", сегодня цитирует ТАСС.

Известно также, что на 12-13 января в Брюсселе намечается заседание Военного комитета НАТО, в котором будут участвовать начальники генеральных штабов государств, входящих в альянс.

Диалог с российской стороной НАТО намеревается осуществлять "на основании взаимности". Как указывает пресс-служба военного блока, взаимодействие должно учитывать озабоченности Североатлантического альянса из-за деятельности руководства РФ и должно базироваться на основных принципах и фундаментальных документах, связанных с обеспечением безопасности Европы.

В НАТО намерены поддерживать диалог с Россией, проводя параллельно консультации с европейскими партнерами, отмечается в тексте официального заявления.

Ранее глава отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что страны, входящие в НАТО, планомерно делают из Украины военный плацдарм против РФ. В интервью РИА Новости министр указал, что возрастает количество учений, запланированных на территории соседнего государства.

В течение 2021 года на Украине было осуществлено семь военных маневров, тогда как в следующем власти намерены провести уже не менее десяти учений, в том числе, круглогодичные, пояснил глава МИД РФ. По словам Сергея Лаврова, все эти мероприятия объединены общим смыслом, они носят "антироссийскую направленность".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 303

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