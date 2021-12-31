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Лавров: Украина превращается в военный плацдарм НАТО
31.12.2021 21:22
Фото: livejournal.com
Страны, входящие в НАТО, планомерно делают из Украины военный плацдарм против РФ, заявил глава отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров.
Как указал российский министр в интервью РИА Новости, возростает количество учений, запланированных на территории соседнего государства.
В течение 2021 года на Украине было осуществлено семь военных маневров, тогда как в следующем власти намерены провести уже не менее десяти учений, в том числе, круглогодичные, пояснил глава МИД РФ. По словам Сергея Лаврова, все эти мероприятия объединены общим смыслом, они носят "антироссийскую направленность".
Государства Североатлантического альянса, используя украинскую территорию для проведения маневров, планомерно превращают страну в военный плацдарм против России, констатировал министр.
Ранее депутат Верховной рады Олег Волошин заявил о том, что Россия способна в считанные минуты практически олностью уничтожить украинскую армию. Для этого военным РФ даже не нужно будет заходить в страну, указал представитель официального Киева в эфире телевизионного канала UkrLife. По словам Волошина, РФ имеет значительное преимущество в авиации, учитывая, например, наличие крылатых ракет.
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