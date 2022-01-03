Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На западе Казахстана полиция начала окружать протестующих

3.1.2022 23:02

Фото: orda.kz



В западной части Казахстана полицейские начали брать в кольцо участников протестной акции.



О событиях в Актау - областном центре Мангистауской области - передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на свидетельства очевидцев.



Судя по фото- и видеоматериалам, которые появляются в соцсетях, полицейские окружают манифестантов, собравшихся ранее на площади у здания местной администрации. На кадрах запечатлено, как силовики берут в кольцо протестующих, начиная их оттеснять в сторону.



По предварительным данным, в центре города сейчас находятся около тысячи человек. Местные жители пришли туда, чтобы выразить недовольство в связи с повышением стоимости сжиженного природного газа. Протестующие также требуют отставки правительства страны.



Стихийные акции на территории Мангистауской области, включая Актау, начались еще накануне. Участники несанкционированных митингов отреагировали на решение властей вдвое повысить цену на газ - с 1 января она составляет 120 тенге за литр.



Автор: Злата Богатова

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