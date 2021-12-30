|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Татарстане полицейские пробежали 6 км, спасая автомобилистов в метель
30.12.2021 23:30
Фото: loverust.ru
Двое сотрудников ГИБДД Татарстана сумели помочь автомобилистам, оказавшимся в снежном плену во время метели.
Полицейским пришлось пробежать около шести километров, указывая путь почти трем десяткам машин, сообщает пресс-центр МВД России.
Как стало известно, ЧП случилось на трассе Казань - Ульяновск. На территории Апастовского района Татарстана, где из-за сильнейшей метели была практически нулевая видимость, образовалась колонна из двадцати семи машин.
К месту скопления автомобилей прибыли госинспекторы безопасности дорожного движения районного отдела полиции Ильфат Вахитов и Анис Губайдуллин. Сначала они помогли двум водителям вытащить их транспортные средства из сугробов, после чего выяснилось, что у многих машин заканчивается бензин.
Оценив ситуацию, полицейские пришли к выводу, что люди в морозную погоду могут остаться на трассе без топлива, лишившись возможности продолжать путь. В результате правоохранители сопроводили машины до ближайшей АЗС. Периодически меняя друг друга, сотрудники полиции пробежали в общей сложности шесть километров, вызволяя водителей из снежной плена, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в ближайшее время будет принято решение о поощрении автоинспекторов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|