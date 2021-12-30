Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Татарстане полицейские пробежали 6 км, спасая автомобилистов в метель

30.12.2021 23:30

Фото: loverust.ru



Двое сотрудников ГИБДД Татарстана сумели помочь автомобилистам, оказавшимся в снежном плену во время метели.



Полицейским пришлось пробежать около шести километров, указывая путь почти трем десяткам машин, сообщает пресс-центр МВД России.



Как стало известно, ЧП случилось на трассе Казань - Ульяновск. На территории Апастовского района Татарстана, где из-за сильнейшей метели была практически нулевая видимость, образовалась колонна из двадцати семи машин.



К месту скопления автомобилей прибыли госинспекторы безопасности дорожного движения районного отдела полиции Ильфат Вахитов и Анис Губайдуллин. Сначала они помогли двум водителям вытащить их транспортные средства из сугробов, после чего выяснилось, что у многих машин заканчивается бензин.



Оценив ситуацию, полицейские пришли к выводу, что люди в морозную погоду могут остаться на трассе без топлива, лишившись возможности продолжать путь. В результате правоохранители сопроводили машины до ближайшей АЗС. Периодически меняя друг друга, сотрудники полиции пробежали в общей сложности шесть километров, вызволяя водителей из снежной плена, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в ближайшее время будет принято решение о поощрении автоинспекторов.



Автор: Злата Богатова

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